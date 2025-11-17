https://ria.ru/20251117/lavrov-2055556097.html
Лавров назвал отношения с Индией приоритетом во внешней политике
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Отношения с Индией являются для России важнейшим приоритетом во внешней политике, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Отношения между Российской Федерацией и Индией
, отношения особо привилегированного стратегического партнерства - наш важнейший приоритет в сфере внешней политики", - сказал Лавров
на встрече с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.
По его словам, на данном этапе "особо серьезное внимание стороны уделяют созданию благоприятных условий для работы наших экономических операторов на рынках друг друга".
"Постоянно расширяется товарная номенклатура взаимной торговли, выстраиваются не подверженные внешнему негативному воздействию транспортно-логистические цепочки. Среди наиболее перспективных проектов отмечу международный транспортный коридор "Север-Юг", Северный морской путь. У нас хорошие достижения и, наверное, еще более благоприятные перспективы в сферах энергетики, промышленности, сельского хозяйства, военного и военно-технического сотрудничества, в сфере научно-технических и культурных связей", - заключил Лавров.