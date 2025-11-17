Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал отношения с Индией приоритетом во внешней политике - РИА Новости, 17.11.2025
19:14 17.11.2025
Лавров назвал отношения с Индией приоритетом во внешней политике
Отношения с Индией являются для России важнейшим приоритетом во внешней политике, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.11.2025
в мире
индия
россия
сергей лавров
индия
россия
в мире, индия, россия, сергей лавров
В мире, Индия, Россия, Сергей Лавров
Флаги России и Индии. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Отношения с Индией являются для России важнейшим приоритетом во внешней политике, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Отношения между Российской Федерацией и Индией, отношения особо привилегированного стратегического партнерства - наш важнейший приоритет в сфере внешней политики", - сказал Лавров на встрече с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.
По его словам, на данном этапе "особо серьезное внимание стороны уделяют созданию благоприятных условий для работы наших экономических операторов на рынках друг друга".
"Постоянно расширяется товарная номенклатура взаимной торговли, выстраиваются не подверженные внешнему негативному воздействию транспортно-логистические цепочки. Среди наиболее перспективных проектов отмечу международный транспортный коридор "Север-Юг", Северный морской путь. У нас хорошие достижения и, наверное, еще более благоприятные перспективы в сферах энергетики, промышленности, сельского хозяйства, военного и военно-технического сотрудничества, в сфере научно-технических и культурных связей", - заключил Лавров.
Заголовок открываемого материала