Лавров назвал отношения с Индией приоритетом во внешней политике

По его словам, на данном этапе "особо серьезное внимание стороны уделяют созданию благоприятных условий для работы наших экономических операторов на рынках друг друга".

"Постоянно расширяется товарная номенклатура взаимной торговли, выстраиваются не подверженные внешнему негативному воздействию транспортно-логистические цепочки. Среди наиболее перспективных проектов отмечу международный транспортный коридор "Север-Юг", Северный морской путь. У нас хорошие достижения и, наверное, еще более благоприятные перспективы в сферах энергетики, промышленности, сельского хозяйства, военного и военно-технического сотрудничества, в сфере научно-технических и культурных связей", - заключил Лавров.