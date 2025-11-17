Малайзийской курортный остров обсуждает прямые рейсы с Россией

ЛАНГКАВИ (Малайзия), 17 ноя — РИА Новости. Малайзийской курортный остров Лангкави обсуждает возможность прямого авиасообщения с Россией, в частности с авиакомпанией Red Wings, заявили РИА Новости в департаменте туризма Лангкави.
"В этом году у нас прошло несколько раундов предварительных обсуждений с Red Wings Airlines, авиакомпанией, базирующейся в Москве… Мы продолжаем изучать возможности и оценивать осуществимость будущих прямых рейсов на Лангкави. Если такие рейсы появятся, мы, безусловно, приветствовали бы их", - сообщили в ведомстве.
В департаменте туризма добавили, что в настоящий момент Малайзия активно продвигает Лангкави на российском рынке через Ташкент (Узбекистан), который служит транзитным хабом.
"Batik Air в настоящее время выполняет этот маршрут, а короткое время полета — около двух часов — между Москвой и Ташкентом делает его удобной пересадкой", - пояснили в ведомстве.
