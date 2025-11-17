Малайзийской курортный остров обсуждает прямые рейсы с Россией

ЛАНГКАВИ (Малайзия), 17 ноя — РИА Новости. Малайзийской курортный остров Лангкави обсуждает возможность прямого авиасообщения с Россией, в частности с авиакомпанией Red Wings, заявили РИА Новости в департаменте туризма Лангкави.

"Batik Air в настоящее время выполняет этот маршрут, а короткое время полета — около двух часов — между Москвой и Ташкентом делает его удобной пересадкой", - пояснили в ведомстве.