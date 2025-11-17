Рейтинг@Mail.ru
17.11.2025
11:45 17.11.2025
Малайзийской курортный остров обсуждает прямые рейсы с Россией
Малайзийской курортный остров Лангкави обсуждает возможность прямого авиасообщения с Россией, в частности с авиакомпанией Red Wings, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 17.11.2025
Малайзийской курортный остров обсуждает прямые рейсы с Россией

Лангкави обсуждает возможность прямого авиасообщения с Россией

Туристы с чемоданами в аэропорту
Туристы с чемоданами в аэропорту
© Fotolia / Brian Jackson
Туристы с чемоданами в аэропорту. Архивное фото
ЛАНГКАВИ (Малайзия), 17 ноя — РИА Новости. Малайзийской курортный остров Лангкави обсуждает возможность прямого авиасообщения с Россией, в частности с авиакомпанией Red Wings, заявили РИА Новости в департаменте туризма Лангкави.
"В этом году у нас прошло несколько раундов предварительных обсуждений с Red Wings Airlines, авиакомпанией, базирующейся в Москве… Мы продолжаем изучать возможности и оценивать осуществимость будущих прямых рейсов на Лангкави. Если такие рейсы появятся, мы, безусловно, приветствовали бы их", - сообщили в ведомстве.
В департаменте туризма добавили, что в настоящий момент Малайзия активно продвигает Лангкави на российском рынке через Ташкент (Узбекистан), который служит транзитным хабом.
"Batik Air в настоящее время выполняет этот маршрут, а короткое время полета — около двух часов — между Москвой и Ташкентом делает его удобной пересадкой", - пояснили в ведомстве.
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Прямые рейсы между Россией и Малайзией начнут с полетов из Москвы
23 октября, 17:09
 
