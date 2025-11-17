Рейтинг@Mail.ru
Свыше 450 детей отдохнут в осенние каникулы в двух подмосковных лагерях
Новости Подмосковья
 
12:59 17.11.2025 (обновлено: 16:44 17.11.2025)
Свыше 450 детей отдохнут в осенние каникулы в двух подмосковных лагерях
Свыше 450 детей отдохнут в осенние каникулы в двух подмосковных лагерях

Подросток с вещами. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Свыше 450 детей Подмосковья проведут осенние каникулы в детских оздоровительных лагерях "Литвиново" и "Имени 28 Героев Панфиловцев", сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
В пресс-службе отметили, что дети из семей с низкими доходами получат путевки и смогут отдохнуть в учреждениях еще и в осенние, в зимние и в весенние каникулы. Во время пребывания в оздоровительных лагерях дети смогут активно участвовать во множестве мероприятий. Например, для них предусмотрены спортивные соревнования, творческие мастерские и образовательные занятия, которые способствуют развитию различных навыков и талантов.
"Более 450 детей нашего региона проведут осенние каникулы с 15 по 23 ноября в детских оздоровительных лагерях “Литвиново” и “Имени 28 Героев Панфиловцев”. Это отличная возможность для них не только отдохнуть, но и развить свои таланты", – рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин, его слова приводит пресс-служба.
В ведомстве добавили, что путевки предоставляются детям из малообеспеченных семей с доходом ниже 19302 рублей на человека. Для получения услуги "Организация отдыха и оздоровления отдельных категорий детей" необходимо подать заявление через регпортал Подмосковья.
Скоростной поезд Ласточка - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
В Подмосковье произошло возгорание на крыше электрички
16 ноября, 21:19
 
Новости Подмосковья
 
 
