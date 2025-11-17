https://ria.ru/20251117/lager-2055437719.html
Свыше 450 детей отдохнут в осенние каникулы в двух подмосковных лагерях
Свыше 450 детей отдохнут в осенние каникулы в двух подмосковных лагерях - РИА Новости, 17.11.2025
Свыше 450 детей отдохнут в осенние каникулы в двух подмосковных лагерях
Свыше 450 детей Подмосковья проведут осенние каникулы в детских оздоровительных лагерях "Литвиново" и "Имени 28 Героев Панфиловцев", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T12:59:00+03:00
2025-11-17T12:59:00+03:00
2025-11-17T16:44:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603361130_0:65:3126:1823_1920x0_80_0_0_34098d1fce02c32877f955e1a6da5cc3.jpg
https://ria.ru/20251116/podmoskove-2055340442.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603361130_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_459a47e47f9fb7c4a7ac71bf8934e408.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Свыше 450 детей отдохнут в осенние каникулы в двух подмосковных лагерях
Более 450 подмосковных детей проведут каникулы в двух оздоровительных лагерях
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Свыше 450 детей Подмосковья проведут осенние каникулы в детских оздоровительных лагерях "Литвиново" и "Имени 28 Героев Панфиловцев", сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
В пресс-службе отметили, что дети из семей с низкими доходами получат путевки и смогут отдохнуть в учреждениях еще и в осенние, в зимние и в весенние каникулы. Во время пребывания в оздоровительных лагерях дети смогут активно участвовать во множестве мероприятий. Например, для них предусмотрены спортивные соревнования, творческие мастерские и образовательные занятия, которые способствуют развитию различных навыков и талантов.
"Более 450 детей нашего региона проведут осенние каникулы с 15 по 23 ноября в детских оздоровительных лагерях “Литвиново” и “Имени 28 Героев Панфиловцев”. Это отличная возможность для них не только отдохнуть, но и развить свои таланты", – рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин, его слова приводит пресс-служба.
В ведомстве добавили, что путевки предоставляются детям из малообеспеченных семей с доходом ниже 19302 рублей на человека. Для получения услуги "Организация отдыха и оздоровления отдельных категорий детей" необходимо подать заявление через регпортал Подмосковья.