Свыше 450 детей отдохнут в осенние каникулы в двух подмосковных лагерях

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Свыше 450 детей Подмосковья проведут осенние каникулы в детских оздоровительных лагерях "Литвиново" и "Имени 28 Героев Панфиловцев", сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В пресс-службе отметили, что дети из семей с низкими доходами получат путевки и смогут отдохнуть в учреждениях еще и в осенние, в зимние и в весенние каникулы. Во время пребывания в оздоровительных лагерях дети смогут активно участвовать во множестве мероприятий. Например, для них предусмотрены спортивные соревнования, творческие мастерские и образовательные занятия, которые способствуют развитию различных навыков и талантов.

"Более 450 детей нашего региона проведут осенние каникулы с 15 по 23 ноября в детских оздоровительных лагерях “Литвиново” и “Имени 28 Героев Панфиловцев”. Это отличная возможность для них не только отдохнуть, но и развить свои таланты", – рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин, его слова приводит пресс-служба.