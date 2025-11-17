Рейтинг@Mail.ru
Участники курса по креативному бизнесу в Приморье создали 60 проектов - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
15:27 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/kurs-2055491164.html
Участники курса по креативному бизнесу в Приморье создали 60 проектов
Участники курса по креативному бизнесу в Приморье создали 60 проектов - РИА Новости, 17.11.2025
Участники курса по креативному бизнесу в Приморье создали 60 проектов
В Приморье участники трехмесячного образовательного проекта "Архитекторы будущего" создали 60 бизнес-проектов, готовых к внедрению, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T15:27:00+03:00
2025-11-17T15:27:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966607866_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a0e65a04ffae7a9b6042103c081be01f.jpg
https://ria.ru/20251117/kredity-2055063514.html
https://ria.ru/20251117/tek-2051200041.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966607866_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c849feb6d7a1f193a00d2e4f22c86a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Участники курса по креативному бизнесу в Приморье создали 60 проектов

Участники "Архитекторы будущего" в Приморском крае создали 60 проектов

© iStock.com / ZinkevychМужчина работает с документами
Мужчина работает с документами - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© iStock.com / Zinkevych
Мужчина работает с документами. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В Приморье участники трехмесячного образовательного проекта "Архитекторы будущего" создали 60 бизнес-проектов, готовых к внедрению, сообщает пресс-служба правительства края.
Программа объединила 260 представителей 16 креативных индустрий. На финальной защите, которая состоялась в "Точке кипения" Вологодского государственного университета, были представлены 18 проектов, среди них — производство дизайнерской деревянной мебели, организация фестиваля электронной музыки, создание линейки специй из дальневосточных растений, а также съемка документальных фильмов и другие инициативы.
Генеральный директор, председатель правления, АО Корпорация МСП Александр Исаевич - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Бизнес приграничных регионов получил 4 млрд рублей льготных кредитов
Вчера, 10:00
Так, высокую оценку получил проект Ильи Мороза "Легенды Приморья". Это серия документальных фильмов о легендах, мифах и загадочных историях Приморского края.
Все финалисты акселератора получат пакет услуг от центра креативных индустрий Приморья, которые помогут в дальнейшем развитии своих проектов.
"Стоит отметить разнообразие креативных инициатив, представленных в рамках акселератора: одни участники спроектировали новый продукт, другие проработали коммерциализацию небольшого действующего бизнеса, третьи — продумали организацию культурных и образовательных мероприятий", — приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства региона Николая Стецко.
Он также подчеркнул важность реализации этих инициатив для края, отметив, что для этого имеются господдержка и заинтересованные предприниматели, и заверил, что их дальнейшее развитие будет прорабатываться.
Центр креативных индустрий Приморского края создан в 2025 году и входит в структуру центра "Мой бизнес", который работает в регионе при поддержке краевого министерства экономического развития по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
Линии электропередач в окрестностях Саяногорска Республики Хакасии - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Инновационные АЭС и ветроэнергетика: что ждет российский ТЭК
Вчера, 11:10
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала