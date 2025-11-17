https://ria.ru/20251117/kurs-2055491164.html
Участники курса по креативному бизнесу в Приморье создали 60 проектов
Участники курса по креативному бизнесу в Приморье создали 60 проектов - РИА Новости, 17.11.2025
Участники курса по креативному бизнесу в Приморье создали 60 проектов
В Приморье участники трехмесячного образовательного проекта "Архитекторы будущего" создали 60 бизнес-проектов, готовых к внедрению, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T15:27:00+03:00
2025-11-17T15:27:00+03:00
2025-11-17T15:27:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966607866_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a0e65a04ffae7a9b6042103c081be01f.jpg
https://ria.ru/20251117/kredity-2055063514.html
https://ria.ru/20251117/tek-2051200041.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966607866_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c849feb6d7a1f193a00d2e4f22c86a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Участники курса по креативному бизнесу в Приморье создали 60 проектов
Участники "Архитекторы будущего" в Приморском крае создали 60 проектов
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В Приморье участники трехмесячного образовательного проекта "Архитекторы будущего" создали 60 бизнес-проектов, готовых к внедрению, сообщает пресс-служба правительства края.
Программа объединила 260 представителей 16 креативных индустрий. На финальной защите, которая состоялась в "Точке кипения" Вологодского государственного университета, были представлены 18 проектов, среди них — производство дизайнерской деревянной мебели, организация фестиваля электронной музыки, создание линейки специй из дальневосточных растений, а также съемка документальных фильмов и другие инициативы.
Так, высокую оценку получил проект Ильи Мороза "Легенды Приморья". Это серия документальных фильмов о легендах, мифах и загадочных историях Приморского края.
Все финалисты акселератора получат пакет услуг от центра креативных индустрий Приморья, которые помогут в дальнейшем развитии своих проектов.
"Стоит отметить разнообразие креативных инициатив, представленных в рамках акселератора: одни участники спроектировали новый продукт, другие проработали коммерциализацию небольшого действующего бизнеса, третьи — продумали организацию культурных и образовательных мероприятий", — приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства региона Николая Стецко.
Он также подчеркнул важность реализации этих инициатив для края, отметив, что для этого имеются господдержка и заинтересованные предприниматели, и заверил, что их дальнейшее развитие будет прорабатываться.
Центр креативных индустрий Приморского края создан в 2025 году и входит в структуру центра "Мой бизнес", который работает в регионе при поддержке краевого министерства экономического развития по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".