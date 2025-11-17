Участники курса по креативному бизнесу в Приморье создали 60 проектов

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В Приморье участники трехмесячного образовательного проекта "Архитекторы будущего" создали 60 бизнес-проектов, готовых к внедрению, сообщает пресс-служба правительства края.

Программа объединила 260 представителей 16 креативных индустрий. На финальной защите, которая состоялась в "Точке кипения" Вологодского государственного университета, были представлены 18 проектов, среди них — производство дизайнерской деревянной мебели, организация фестиваля электронной музыки, создание линейки специй из дальневосточных растений, а также съемка документальных фильмов и другие инициативы.

Так, высокую оценку получил проект Ильи Мороза "Легенды Приморья". Это серия документальных фильмов о легендах, мифах и загадочных историях Приморского края.

Все финалисты акселератора получат пакет услуг от центра креативных индустрий Приморья, которые помогут в дальнейшем развитии своих проектов.

"Стоит отметить разнообразие креативных инициатив, представленных в рамках акселератора: одни участники спроектировали новый продукт, другие проработали коммерциализацию небольшого действующего бизнеса, третьи — продумали организацию культурных и образовательных мероприятий", — приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства региона Николая Стецко.

Он также подчеркнул важность реализации этих инициатив для края, отметив, что для этого имеются господдержка и заинтересованные предприниматели, и заверил, что их дальнейшее развитие будет прорабатываться.