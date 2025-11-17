Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили до десяти боевиков ВСУ в Купянске
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:01 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/kupjansk-2055418874.html
ВС России уничтожили до десяти боевиков ВСУ в Купянске
ВС России уничтожили до десяти боевиков ВСУ в Купянске - РИА Новости, 17.11.2025
ВС России уничтожили до десяти боевиков ВСУ в Купянске
Штурмовой отряд 121-го мотострелкового полка группировки войск "Запад" уничтожил в Купянске Харьковской области до 10 боевиков ВСУ, сообщил командир отряда с... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T12:01:00+03:00
2025-11-17T12:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
владимир зеленский
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_96f90b1837b11f01dd219c8c1aa34693.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
безопасность, харьковская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили до десяти боевиков ВСУ в Купянске

Штурмовики уничтожили в западной части Купянска до десяти боевиков ВСУ

Военнослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Штурмовой отряд 121-го мотострелкового полка группировки войск "Запад" уничтожил в Купянске Харьковской области до 10 боевиков ВСУ, сообщил командир отряда с позывным "Лаврик".
По его словам, отряд продолжает выбивать боевиков ВСУ из западной части города.
"В ходе боевых действий уничтожили до десяти боевиков. Боевики отступают. Боевую задачу выполняем", - сказал "Лаврик" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что Владимир Зеленский, говоря о "зачистке" в Купянске, либо утратил связь с реальностью и не владеет оперативной обстановкой, либо, понимая безысходность ситуации, пытается скрыть правду.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
