ВС России уничтожили до десяти боевиков ВСУ в Купянске
ВС России уничтожили до десяти боевиков ВСУ в Купянске - РИА Новости, 17.11.2025
ВС России уничтожили до десяти боевиков ВСУ в Купянске
Штурмовой отряд 121-го мотострелкового полка группировки войск "Запад" уничтожил в Купянске Харьковской области до 10 боевиков ВСУ, сообщил командир отряда с... РИА Новости, 17.11.2025
харьковская область
ВС России уничтожили до десяти боевиков ВСУ в Купянске
Штурмовики уничтожили в западной части Купянска до десяти боевиков ВСУ