На Кубани четыре человека погибли в ДТП
На Кубани четыре человека погибли в ДТП - РИА Новости, 17.11.2025
На Кубани четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека погибли и один пострадал в ДТП в Туапсинском районе Кубани, где столкнулись большегруз и "ВАЗ", сообщили в региональном главке МВД. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T12:34:00+03:00
2025-11-17T12:34:00+03:00
2025-11-17T12:34:00+03:00
происшествия
туапсинский район
краснодарский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
туапсинский район
краснодарский край
На Кубани четыре человека погибли в ДТП
