На Кубани четыре человека погибли в ДТП - РИА Новости, 17.11.2025
12:34 17.11.2025
На Кубани четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека погибли и один пострадал в ДТП в Туапсинском районе Кубани, где столкнулись большегруз и "ВАЗ", сообщили в региональном главке МВД. РИА Новости, 17.11.2025
происшествия
туапсинский район
краснодарский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
туапсинский район
краснодарский край
происшествия, туапсинский район, краснодарский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Туапсинский район, Краснодарский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
На Кубани четыре человека погибли в ДТП

Четыре человека погибли и один пострадал в ДТП на Кубани

© Фото : ГУ МВД России по Краснодарскому краюПоследствия ДТП в Туапсинском районе Краснодарского края. 17 ноября 2025
Последствия ДТП в Туапсинском районе Краснодарского края. 17 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Последствия ДТП в Туапсинском районе Краснодарского края. 17 ноября 2025
КРАСНОДАР, 17 ноя - РИА Новости. Четыре человека погибли и один пострадал в ДТП в Туапсинском районе Кубани, где столкнулись большегруз и "ВАЗ", сообщили в региональном главке МВД.
"Сегодня в 2.40 на автодороге М-4 "Дон" вблизи села Молдавановка водитель "ВАЗ" не выбрал безопасную скорость и допустил неуправляемый занос. Отечественный автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом MAN с полуприцепом. В ДТП погиб водитель и 3 пассажира "ВАЗ", один пассажир с травмами доставлен в больницу", - сообщили в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю.
Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Последствия ДТП на железнодорожном переезде в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
В Ростовской области подросток погиб в ДТП, управляя машиной
16 ноября, 18:29
 
ПроисшествияТуапсинский районКраснодарский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
