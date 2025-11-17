https://ria.ru/20251117/kryuchkov-2055561593.html
В Крыму предупредили об информационной атаке со стороны Украины
В Крыму предупредили об информационной атаке со стороны Украины - РИА Новости, 17.11.2025
В Крыму предупредили об информационной атаке со стороны Украины
Информационная атака идет на Крым со стороны Украины, создаются фейковые страницы представителей органов власти, сообщил советник главы республики по... РИА Новости, 17.11.2025
в мире
республика крым
украина
олег крючков
республика крым
украина
В Крыму предупредили об информационной атаке со стороны Украины
Крючков: Украина создает фейковые страницы крымских чиновников и вбрасывает ложь