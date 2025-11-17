Рейтинг@Mail.ru
В Крыму предупредили об информационной атаке со стороны Украины
В Крыму предупредили об информационной атаке со стороны Украины - РИА Новости, 17.11.2025
В Крыму предупредили об информационной атаке со стороны Украины
Информационная атака идет на Крым со стороны Украины, создаются фейковые страницы представителей органов власти, сообщил советник главы республики по... РИА Новости, 17.11.2025
В Крыму предупредили об информационной атаке со стороны Украины

Крючков: Украина создает фейковые страницы крымских чиновников и вбрасывает ложь

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Информационная атака идет на Крым со стороны Украины, создаются фейковые страницы представителей органов власти, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
"Враг продолжает информационные атаки. Создает фейковые страницы глав администрации городов Крыма и республиканских органов власти. Вбрасывается информация про перекрытия дорог и улиц в городах, создание отрядов самообороны. Это - ложь!" - написал Крючков в Telegram-канале.
Советник главы республики призвал соблюдать информационную гигиену и проверять источники информации.
"Доверяйте информации только с официальных страниц органов власти и СМИ", - подчеркнул Крючков.
Вид на город Севастополь в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В Крыму предупредили о начале информационной атаки со стороны Украины
13 ноября, 21:20
 
В миреРеспублика КрымУкраинаОлег Крючков
 
 
Заголовок открываемого материала