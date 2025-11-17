https://ria.ru/20251117/krym-2055562237.html
Полиция проверяет информацию о побоях со стороны директора "Крымэкоресурсы"
республика крым
севастополь
ялта
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Полиция проверяет информацию работника республиканского предприятия Крыма по вывозу отходов "Крымэкоресурсы" о факте нанесения ему побоев директором организации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД региона.
Telegram-канал "Mash на волне" ранее сообщил о том, что руководитель предприятия АО "Крымэкоресурсы" избил подчиненного после собрания, на котором работник рассказал о тяжелых условиях труда и сложный рабочий график. Канал сообщил, что у работника несколько швов на лице и он подал заявление в полицию.
"По заявлению проводится проверка, будет принято решение в соответствии с законодательством", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.
ГУП РК "Крымэкоресурсы" - региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Крыма
за исключением Севастополя
, Ялты
и Алушты
. С 14 августа 2024 сменило форму собственности, преобразовано в акционерное общество "Крымэкоресурсы".
В Telegram-канале МВД республики сообщается, что потерпевший обратился с заявлением в ОП № 3 "Центральный" УМВД России
по Симферополю
, которое принято и зарегистрировано в установленном порядке. На месте происшествия проведены первоочередные процессуальные действия: опрошены участники и свидетели, собраны иные доказательства с целью установления всех обстоятельств события.