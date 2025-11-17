Рейтинг@Mail.ru
Полиция проверяет информацию о побоях со стороны директора "Крымэкоресурсы"
19:51 17.11.2025 (обновлено: 20:03 17.11.2025)
Полиция проверяет информацию о побоях со стороны директора "Крымэкоресурсы"
происшествия, республика крым, севастополь, ялта, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Республика Крым, Севастополь, Ялта, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
© Фото : Администрация города СимферополяДиректор АО "Крымэкоресурсы" Антон Гумен
Директор АО Крымэкоресурсы Антон Гумен - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : Администрация города Симферополя
Директор АО "Крымэкоресурсы" Антон Гумен. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Полиция проверяет информацию работника республиканского предприятия Крыма по вывозу отходов "Крымэкоресурсы" о факте нанесения ему побоев директором организации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД региона.
Telegram-канал "Mash на волне" ранее сообщил о том, что руководитель предприятия АО "Крымэкоресурсы" избил подчиненного после собрания, на котором работник рассказал о тяжелых условиях труда и сложный рабочий график. Канал сообщил, что у работника несколько швов на лице и он подал заявление в полицию.
"По заявлению проводится проверка, будет принято решение в соответствии с законодательством", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.
ГУП РК "Крымэкоресурсы" - региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Крыма за исключением Севастополя, Ялты и Алушты. С 14 августа 2024 сменило форму собственности, преобразовано в акционерное общество "Крымэкоресурсы".
В Telegram-канале МВД республики сообщается, что потерпевший обратился с заявлением в ОП № 3 "Центральный" УМВД России по Симферополю, которое принято и зарегистрировано в установленном порядке. На месте происшествия проведены первоочередные процессуальные действия: опрошены участники и свидетели, собраны иные доказательства с целью установления всех обстоятельств события.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В Крыму пресекли канал незаконной миграции
6 ноября, 12:59
 
ПроисшествияРеспублика КрымСевастопольЯлтаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
