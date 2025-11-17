Полиция проверяет информацию о побоях со стороны директора "Крымэкоресурсы"

Telegram-канал "Mash на волне" ранее сообщил о том, что руководитель предприятия АО "Крымэкоресурсы" избил подчиненного после собрания, на котором работник рассказал о тяжелых условиях труда и сложный рабочий график. Канал сообщил, что у работника несколько швов на лице и он подал заявление в полицию.