Том Круз получил почетную премию "Оскар"
Культура
 
12:10 17.11.2025
Том Круз получил почетную премию "Оскар"
Том Круз получил почетную премию "Оскар" - РИА Новости, 17.11.2025
Том Круз получил почетную премию "Оскар"
Американские актеры Том Круз и Дебби Аллен, а также художник-постановщик Винн Томас, получили почетные премии Американской киноакадемии "Оскар" за вклад в... РИА Новости, 17.11.2025
том круз
Культура, Том Круз
Том Круз получил почетную премию "Оскар"

Том Круз и Дебби Аллен получили почетные премии Оскар за вклад в кинематограф

Американский актер Том Круз получил почетную премию "Оскар". 16 ноября 2025
Американский актер Том Круз получил почетную премию Оскар. 16 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Getty Images / Kevin Winter
Американский актер Том Круз получил почетную премию "Оскар". 16 ноября 2025
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Американские актеры Том Круз и Дебби Аллен, а также художник-постановщик Винн Томас, получили почетные премии Американской киноакадемии "Оскар" за вклад в кинематограф, сообщает академия.
"Дебби Аллен, Том Круз и Винн Томас получают почетные премии Академии в знак признания их выдающегося вклада в кинематограф", - говорится в заявлении, опубликованном на странице киноакадемии в соцсети X.
Кроме того, американская певица и актриса Долли Партон удостоена гуманитарной премии имени Джина Хершолта за ее благотворительную деятельность, сказано в заявлении.
В июне Круз, которому в июле исполнилось 63 года, был включен в Книгу рекордов Гинесса как человек, совершивший наибольшее количество прыжков с горящим парашютом, после трюка в последней части серии фильмов "Миссия невыполнима".
