https://ria.ru/20251117/kruz-2055420478.html
Том Круз получил почетную премию "Оскар"
Том Круз получил почетную премию "Оскар" - РИА Новости, 17.11.2025
Том Круз получил почетную премию "Оскар"
Американские актеры Том Круз и Дебби Аллен, а также художник-постановщик Винн Томас, получили почетные премии Американской киноакадемии "Оскар" за вклад в... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T12:10:00+03:00
2025-11-17T12:10:00+03:00
2025-11-17T12:14:00+03:00
культура
том круз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055421068_0:201:2928:1848_1920x0_80_0_0_3f8a83e80f964760d0d701e36fa1d345.jpg
https://ria.ru/20250302/oskar-2002529793.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055421068_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_edcbb91ab02adf324a0add8736332a98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
том круз
Том Круз получил почетную премию "Оскар"
Том Круз и Дебби Аллен получили почетные премии Оскар за вклад в кинематограф
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Американские актеры Том Круз и Дебби Аллен, а также художник-постановщик Винн Томас, получили почетные премии Американской киноакадемии "Оскар" за вклад в кинематограф, сообщает академия.
"Дебби Аллен, Том Круз
и Винн Томас получают почетные премии Академии в знак признания их выдающегося вклада в кинематограф", - говорится в заявлении, опубликованном на странице киноакадемии в соцсети X.
Кроме того, американская певица и актриса Долли Партон удостоена гуманитарной премии имени Джина Хершолта за ее благотворительную деятельность, сказано в заявлении.
В июне Круз, которому в июле исполнилось 63 года, был включен в Книгу рекордов Гинесса как человек, совершивший наибольшее количество прыжков с горящим парашютом, после трюка в последней части серии фильмов "Миссия невыполнима".