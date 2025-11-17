Рейтинг@Mail.ru
Череповчанин получил штраф, соврав медикам о нападении медведя ради девушки
22:11 17.11.2025
Череповчанин получил штраф, соврав медикам о нападении медведя ради девушки
Череповчанин получил штраф, соврав медикам о нападении медведя ради девушки
происшествия, вологодская область, череповецкий район
Происшествия, Вологодская область, Череповецкий район
Череповчанин получил штраф, соврав медикам о нападении медведя ради девушки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Житель Вологодской области соврал, что его на его подругу напал медведь, для того, чтобы медики приехали как можно быстрее, и получил штраф за ложный вызов, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
"В октябре 2025 года 33-летний череповчанин со своей знакомой отдыхали в деревне Костяевка на базе "Солнечный бор" в Череповецком районе. Выпивали. Ранним утром 4 октября в ходе застолья 33-летняя женщина заметила, что у нее из головы течет кровь. Что именно произошло - никто не помнит, но помощь оказать было необходимо. Тогда по просьбе "раненой подруги" череповчанин позвонил по номеру неотложки. Чтобы ускорить приезд бригады медиков, мужчина сообщил диспетчеру, что на них напал медведь", - рассказали в пресс-службе судов.
Прибывшие на место правоохранители установили, что никакого нападения дикого зверя не было.
"Поскольку заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб является административным правонарушением, сотрудниками полиции был составлен соответствующий протокол. Действия мужчины квалифицированы по ст.19.13 КоАП РФ", - добавили в пресс-службе судов.
На судебное заседание правонарушитель не явился. "Мировой судья по судебному участку № 39 признал череповчанина виновным и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей", - заключили в судебной пресс-службе.
В Приморье школьника наградили за спасение пяти женщин от медведя
ПроисшествияВологодская областьЧереповецкий район
 
 
