Из квартиры подозреваемой в убийстве сына забрали кошек

БАЛАШИХА (Московская обл.), 17 ноя - РИА Новости. Полиция и сотрудники управляющей компании зашли в квартиру, в которой проживала подозреваемая в убийстве сына в подмосковной Балашихе, также волонтеры забрали из жилья кошек, передает корреспондент РИА Новости.
Как передает корреспондент РИА Новости, в квартиру, где проживала подозреваемая, зашла полиция и представители УК. Позже из квартиры три женщины-волонтера вынесли переноски с несколькими кошками.
После этого полиция и сотрудники управляющей компании осмотрели водопроводный люк и подвал дома.
В воскресенье в Гольяновском пруду в Москве был обнаружен рюкзак, в котором был фрагмент тела несовершеннолетнего - предварительно, в возрасте от семи до 10 лет. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Вечером того же дня главное следственное управление СК по Подмосковью сообщило, что в квартире в Балашихе было найдено обезглавленное тело мальчика. Утром в понедельник главк сообщил о задержании матери мальчика по подозрению в убийстве. На допросе женщина призналась, что убила ребенка, написав явку с повинной.