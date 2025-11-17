Из квартиры подозреваемой в убийстве сына забрали кошек

БАЛАШИХА (Московская обл.), 17 ноя - РИА Новости. Полиция и сотрудники управляющей компании зашли в квартиру, в которой проживала подозреваемая в убийстве сына в подмосковной Балашихе, также волонтеры забрали из жилья кошек, передает корреспондент РИА Новости.

Как передает корреспондент РИА Новости, в квартиру, где проживала подозреваемая, зашла полиция и представители УК. Позже из квартиры три женщины-волонтера вынесли переноски с несколькими кошками.

После этого полиция и сотрудники управляющей компании осмотрели водопроводный люк и подвал дома.