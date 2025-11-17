Рейтинг@Mail.ru
18:14 17.11.2025
Из квартиры подозреваемой в убийстве сына забрали кошек
происшествия
москва
московская область (подмосковье)
балашиха
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, москва, московская область (подмосковье), балашиха, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье), Балашиха, Следственный комитет России (СК РФ)
© СК РФПодозреваемая в убийстве ребенка
© СК РФ
Подозреваемая в убийстве ребенка. Архивное фото
БАЛАШИХА (Московская обл.), 17 ноя - РИА Новости. Полиция и сотрудники управляющей компании зашли в квартиру, в которой проживала подозреваемая в убийстве сына в подмосковной Балашихе, также волонтеры забрали из жилья кошек, передает корреспондент РИА Новости.
Как передает корреспондент РИА Новости, в квартиру, где проживала подозреваемая, зашла полиция и представители УК. Позже из квартиры три женщины-волонтера вынесли переноски с несколькими кошками.
После этого полиция и сотрудники управляющей компании осмотрели водопроводный люк и подвал дома.
В воскресенье в Гольяновском пруду в Москве был обнаружен рюкзак, в котором был фрагмент тела несовершеннолетнего - предварительно, в возрасте от семи до 10 лет. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Вечером того же дня главное следственное управление СК по Подмосковью сообщило, что в квартире в Балашихе было найдено обезглавленное тело мальчика. Утром в понедельник главк сообщил о задержании матери мальчика по подозрению в убийстве. На допросе женщина призналась, что убила ребенка, написав явку с повинной.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
"Не справляюсь, они бесят". Что известно об убийстве ребенка в Балашихе
ПроисшествияМоскваМосковская область (Подмосковье)БалашихаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
