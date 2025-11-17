"Не справляюсь, они бесят". Что известно об убийстве ребенка в Балашихе

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Анастасия Гнединская, Виктор Званцев. В Подмосковье задержали 31-летнюю Елену Цуцкову, подозреваемую в жестоком убийстве шестилетнего сына. Преступление совершено накануне в съемной квартире в Балашихе, где обнаружили обезглавленное тело. О том, что могло толкнуть мать на такой шаг, — в материале РИА Новости.

Рюкзак в воде

Разбросанные по полу вещи, мебели почти нет, вместо кровати матрас — следователи продолжают работать в квартире одного из домов на улице Дмитриева. Накануне строители, проводившие реконструкцию рядом с Гольяновским прудом, вытащили из воды рюкзак. Внутри лежала отрезанная голова ребенка.

Незадолго до этого в полицию обратилась пожилая женщина с заявлением о пропаже внука. "По ее словам, мальчика увел из дома сожитель матери и больше его никто не видел", — уточнили в прокуратуре Московской области.

Возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК России "Убийство малолетнего" и вскоре задержали 31-летнюю Елену Цуцкову, мать пропавшего. На допросе она сразу во всем призналась и подписала явку с повинной, однако объяснить свой поступок не смогла.

"Ходила дерганая, испуганная"

Цуцкова родилась в городе Заречный Пензенской области. Была замужем, в браке родились девочка и мальчик. После развода дочь осталась с отцом, который также живет в Подмосковье, а сын — с матерью. Отец старался регулярно навещать его.

В "однушку" на десятом этаже в ЖК "Алексеевская роща" Елена переехала в конце мая — снимала за 38 тысяч рублей в месяц. "Вроде бы адекватная: одета нормально, речь связная. Уточнила, что поселится с двумя детьми, котами и подругой", — рассказала РИА Новости местная жительница Анастасия Давыдова (фамилия изменена). Раньше она сама снимала эту квартиру, потом по просьбе владельцев (они из Санкт-Петербурга) помогла ее сдать. Первое время все было нормально. Но в конце лета Цуцкова стала вести себя странно.

"Приходила ко мне на работу вся дерганая, испуганная — будто чего-то боялась, — продолжает Анастасия. — Наконец призналась, что употребляет наркотики и состоит на учете у психиатра. Пожаловалась: хочет жить с детьми, а муж не позволяет. Я ей говорю: "Ну ты брось наркотики, найди нормальную работу". Она: "Нет, долго я с детьми все равно не могу находиться, не выношу. Они меня раздражают".

Хотя о сыне заботилась: одет он был чисто, голодным не выглядел. "Очень хороший мальчик — ласковый, всегда ко мне руки тянул. Да, инвалид: почти не ходил, не говорил. Вроде бы у него было поражение центральной нервной системы. Но не буйный, спокойный", — вспоминает собеседница РИА Новости.

"Мне кажется, в тот день Лена употребила наркотики. А он плакал — может, проголодался. Ей же под кайфом совершенно не хотелось с ним возиться", — предполагает Давыдова.

Финансовые трудности

Бытом Цуцкова почти не интересовалась: в квартире грязно, продуктов в холодильнике нет. По словам Анастасии, часто на плите стояла единственная сковородка с котлетами "непонятно из чего".

"Она мне ничего об этом не говорила, но материальные трудности точно испытывала. Не знаю, как тянула эту квартиру — платила всегда в срок".

Работала ли официально, неизвестно. На различных рекрутерских сайтах выкладывала резюме, предлагая услуги курьера и штукатура.

Как сейчас выяснилось, Цуцкова погрязла в долгах. Из картотеки мирового суда следует, что с июля 2022-го по август 2024-го через судебный участок № 2 города Заречного Пензенской области прошло 12 дел, ответчиком по которым выступала подозреваемая. Истцы — микрофинансовые организации, причем разные. По всем искам вынесены судебные приказы.

В базе исполнительных производств ФССП Цуцкова значится должницей по шести делам. Исполнительные документы открыты с июня 2024-го по май 2025-го. Общая сумма с учетом исполнительских сборов — 93 тысячи рублей.

"Страдала шизофренией"

Расследование продолжается. По предварительным данным, Цуцкова сама убила ребенка в квартире, расчленила труп. Голову выбросила в Гольяновский пруд, а остальные фрагменты тела оставила на балконе.

"Место происшествия осмотрели с участием судебно-медицинского эксперта, изъяли вещественные доказательства, в том числе ножи, — говорят в СУ СКР по Московской области. — Назначили судебно-медицинскую, молекулярно-генетические и криминалистическую экспертизы по холодному оружию, а также планируется психолого-психиатрическая".

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, Цуцкова, предположительно, страдает шизофренией, что, возможно, и стало одной из причин трагедии. Также, по сведениям некоторых СМИ, подозреваемая увлекалась магией. Впрочем, Давыдова это не подтверждает.

