В России нет сторонников конфронтации с НАТО, заявил Песков - РИА Новости, 17.11.2025
13:52 17.11.2025 (обновлено: 15:41 17.11.2025)
В России нет сторонников конфронтации с НАТО, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России нет сторонников конфронтации с НАТО, но страна вынуждена принимать меры по обеспечению... РИА Новости, 17.11.2025
В России нет сторонников конфронтации с НАТО, заявил Песков

Логотип НАТО
Логотип НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России нет сторонников конфронтации с НАТО, но страна вынуждена принимать меры по обеспечению безопасности.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что война между альянсом и Россией может начаться до 2029 года.
"Вы знаете, что в России нет сторонников какой-либо конфронтации от НАТО, но вынужденно мы должны принимать меры по обеспечению нашей безопасности и наших интересов. Это связано с тем, что сейчас надо отвечать за то, что есть такое в милитаристской риторике, вот, наверное, такие заявления лучшим образом ситуацию отражают", - сказал Песков журналистам, комментируя слова Писториуса.
Песков: у России есть потенциал для ликвидации последствий ударов ВСУ
Заголовок открываемого материала