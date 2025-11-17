https://ria.ru/20251117/kreml-2055459383.html
В Кремле оценили возможность встречи Путина и Трампа
В Кремле оценили возможность встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 17.11.2025
В Кремле оценили возможность встречи Путина и Трампа
Все заинтересованы в том, чтобы условия для встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа наступили скорее раньше, чем позже, заявил... РИА Новости, 17.11.2025
В Кремле оценили возможность встречи Путина и Трампа
Песков: все заинтересованы в скорой встрече Путина и Трампа