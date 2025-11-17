Песков заявил о необходимости подготовки перед встречей Путина и Трампа

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Москва надеется, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, как только будет выполнена подготовка и созданы необходимые условия, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.