https://ria.ru/20251117/kreml-2055458922.html
Песков заявил о необходимости подготовки перед встречей Путина и Трампа
Песков заявил о необходимости подготовки перед встречей Путина и Трампа - РИА Новости, 17.11.2025
Песков заявил о необходимости подготовки перед встречей Путина и Трампа
Москва надеется, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, как только будет выполнена подготовка и созданы необходимые... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T13:48:00+03:00
2025-11-17T13:48:00+03:00
2025-11-17T13:48:00+03:00
в мире
россия
сша
москва
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа в будапеште
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823986_0:366:2936:2018_1920x0_80_0_0_bead9d0d3025191accd219963550afd9.jpg
https://ria.ru/20251117/peskov-2055458032.html
россия
сша
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823986_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_f35128fbb5219c6ba38565d0c9807360.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, москва, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа в будапеште
В мире, Россия, США, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа в Будапеште
Песков заявил о необходимости подготовки перед встречей Путина и Трампа
Песков: встреча Путина и Трампа состоится, когда для нее будут созданы условия