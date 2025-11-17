https://ria.ru/20251117/kreml-2055458768.html
Песков: Россия негативно отнесется к ужесточению антироссийских санкций
Песков: Россия негативно отнесется к ужесточению антироссийских санкций - РИА Новости, 17.11.2025
Песков: Россия негативно отнесется к ужесточению антироссийских санкций
Москва отнеслась бы крайне негативно к принятию законопроекта о санкциях США в отношении стран, сотрудничающих с РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 17.11.2025
Песков: Россия негативно отнесется к ужесточению антироссийских санкций
Песков: Россия негативно относится санкциям США против третьих стран