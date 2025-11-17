Рейтинг@Mail.ru
Песков: Россия негативно отнесется к ужесточению антироссийских санкций - РИА Новости, 17.11.2025
13:48 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/kreml-2055458768.html
Песков: Россия негативно отнесется к ужесточению антироссийских санкций
Песков: Россия негативно отнесется к ужесточению антироссийских санкций - РИА Новости, 17.11.2025
Песков: Россия негативно отнесется к ужесточению антироссийских санкций
Москва отнеслась бы крайне негативно к принятию законопроекта о санкциях США в отношении стран, сотрудничающих с РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T13:48:00+03:00
2025-11-17T13:48:00+03:00
в мире
россия
сша
москва
дмитрий песков
дональд трамп
джон тьюн
https://ria.ru/20251117/kitaj-2055403493.html
россия
сша
москва
в мире, россия, сша, москва, дмитрий песков, дональд трамп, джон тьюн
В мире, Россия, США, Москва, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Джон Тьюн
Песков: Россия негативно отнесется к ужесточению антироссийских санкций

Песков: Россия негативно относится санкциям США против третьих стран

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Вид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Москва отнеслась бы крайне негативно к принятию законопроекта о санкциях США в отношении стран, сотрудничающих с РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы, конечно, к этому отнеслись бы крайне негативно", - сказал Песков журналистам.
Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал законопроект по ужесточению санкций против РФ, заявив, на любую страну, которая сотрудничает с РФ, будут наложены серьезные санкции. "Они (конгресс - ред.) принимают законопроект... который обложит очень жесткими санкциями любую страну, ведущую бизнес с Россией", - заявил американский лидер журналистам.
В конце октября лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн заявил, что его партия готова вынести на голосование законопроект о новых санкциях против России в тот момент, когда администрация Трампа сочтет это необходимым.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
МИД Китая выступил против нового проекта антироссийских санкций
Вчера, 10:48
 
В миреРоссияСШАМоскваДмитрий ПесковДональд ТрампДжон Тьюн
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
