https://ria.ru/20251117/kreml-2055456399.html
В Кремле прокомментировали удары ВСУ по энергоинфраструктуре
В Кремле прокомментировали удары ВСУ по энергоинфраструктуре - РИА Новости, 17.11.2025
В Кремле прокомментировали удары ВСУ по энергоинфраструктуре
Ответы на удары ВСУ по российской энергоинфраструктуре осуществляются на регулярной основе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T13:41:00+03:00
2025-11-17T13:41:00+03:00
2025-11-17T13:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_9bf554a820e6f7dc4ab20cf1a1081eea.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_169:0:2873:2028_1920x0_80_0_0_183753ddb28c119592feabeb03e0fa5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Кремле прокомментировали удары ВСУ по энергоинфраструктуре
Песков: ответ на удары ВСУ по энергоинфраструктуре осуществляется регулярно