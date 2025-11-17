Бутик Louis Vuitton обокрали в центре Рима, пишут СМИ

РИМ, 17 ноя - РИА Новости. Неизвестные обокрали бутик Louis Vuitton на оживленной торговой улице Виа-дей-Кондотти в центре Рима, въехав в складское помещение магазина на машине, пишет местная газета Messaggero.
По информации издания, злоумышленники совершили налет минувшей ночью. Протаранив стеклянную дверь и решетку склада магазина на автомобиле, они проникли внутрь помещения. Группа из трех человек, которые попали на камеры видеонаблюдения, вынесла из магазина несколько сумок и аксессуаров.
По данным газеты, стоимость украденного устанавливается.
Это не первое за последние годы ограбление бутика в центре Рима. В итальянской столице летом прошлого года ограбили бутик Bulgari. Добычей преступников стали ценности на полмиллиона евро, с места преступления злоумышленники скрылись через канализацию. Весной 2023 года воры обокрали римский бутик модного дома Fendi.
Во Франции совершили новое дерзкое ограбление
2 ноября, 07:00