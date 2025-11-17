Бутик Louis Vuitton обокрали в центре Рима, пишут СМИ

По информации издания, злоумышленники совершили налет минувшей ночью. Протаранив стеклянную дверь и решетку склада магазина на автомобиле, они проникли внутрь помещения. Группа из трех человек, которые попали на камеры видеонаблюдения, вынесла из магазина несколько сумок и аксессуаров.