В возобновивших работу КПП на границе Белоруссии и Польши началось движение

МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Первые автомобили проследовали через границу Белоруссии и Польши в пунктах пропуска "Берестовица" - "Бобровники" и "Брузги" - "Кузница Белостоцкая", передает агентство Белта.

"В пункте пропуска "Берестовица" (сопредельный польский "Бобровники") через границу проследовали первые транспортные средства. Начал работу и пункт пропуска "Кузница Белостоцкая" (сопредельный белорусский "Брузги")", - говорится в сообщении.

По данным Госпогранкомитета Белоруссии, погранпереход "Бобровники" был закрыт польскими властями 10 февраля 2023 года, а "Кузница Белостоцкая" не функционировала более четырех лет. Через эти пункты пропуска ранее ежегодно следовали около 2 миллионов физических лиц и свыше 4 миллионов транспортных средств.