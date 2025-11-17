https://ria.ru/20251117/kpp-2055357815.html
В возобновивших работу КПП на границе Белоруссии и Польши началось движение
Первые автомобили проследовали через границу Белоруссии и Польши в пунктах пропуска "Берестовица" - "Бобровники" и "Брузги" - "Кузница Белостоцкая", передает... РИА Новости, 17.11.2025
В двух возобновивших работу КПП на границе Белоруссии и Польши начали движение
МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Первые автомобили проследовали через границу Белоруссии и Польши в пунктах пропуска "Берестовица" - "Бобровники" и "Брузги" - "Кузница Белостоцкая", передает агентство Белта.
"В пункте пропуска "Берестовица" (сопредельный польский "Бобровники") через границу проследовали первые транспортные средства. Начал работу и пункт пропуска "Кузница Белостоцкая" (сопредельный белорусский "Брузги")", - говорится в сообщении.
В свою очередь, в Telegram-канале
Госпогранкомитета Белоруссии
сообщается, что в момент открытия КПП перед двумя погранпереходами в системе электронной очереди было зарегистрировано более 100 грузовых и легковых авто и 3 автобуса.
Власти Польши
официально уведомили белорусскую сторону, что планируют в понедельник, 17 ноября, с 02.00 по белорусскому времени (совпадает с мск) открыть пункты пропуска "Кузница Белостоцкая" (с белорусской стороны "Брузги") и "Бобровники" (с белорусской стороны "Берестовица").
До этого на границе Польши с Белоруссией из-за решений Варшавы
долгое время работали лишь один КПП для грузового транспорта ("Козловичи"/ "Кукурыки") и один - для легкового ("Брест"/ "Тересполь").
По данным Госпогранкомитета Белоруссии, погранпереход "Бобровники" был закрыт польскими властями 10 февраля 2023 года, а "Кузница Белостоцкая" не функционировала более четырех лет. Через эти пункты пропуска ранее ежегодно следовали около 2 миллионов физических лиц и свыше 4 миллионов транспортных средств.