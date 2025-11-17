Рейтинг@Mail.ru
Пленный, отправленный в Красноармейск, пожаловался на командование ВСУ - РИА Новости, 17.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:07 17.11.2025
Пленный, отправленный в Красноармейск, пожаловался на командование ВСУ
Пленный, отправленный в Красноармейск, пожаловался на командование ВСУ
Украинское командование не дало конкретных задач военнослужащим, которых отправило на деблокирование окруженных в Красноармейске формирований, было указано лишь РИА Новости, 17.11.2025
Пленный, отправленный в Красноармейск, пожаловался на командование ВСУ

Пленный Шахун: ВСУ не дали конкретных задач десантникам в Красноармейске

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Украинское командование не дало конкретных задач военнослужащим, которых отправило на деблокирование окруженных в Красноармейске формирований, было указано лишь направление, рассказал пленный украинский военнослужащий Руслан Шахун в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.
Шахун участвовал в попытке высадки десанта для деблокирования окруженных в Красноармейске частей ВСУ. Его взяли в плен гвардейцы 30-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Центр".
Бразильский офицер назвал последствия потери ВСУ Красноармейска
Бразильский офицер назвал последствия потери ВСУ Красноармейска
Вчера, 07:40
"Конкретной задачи не было в Покровске (украинское название Красноармейска - ред.) поставлено. Просто было сказано: высадка с вертолета... и туда вам двигаться. Всё", - сказал Шахун.
По словам пленного, как минимум 11-12 его сослуживцев были ранены после высадки из вертолёта, не успев даже дойти до ближайших зданий. Сам Шахун тоже был ранен - он рассказал, что ударом дрона ему повредило ногу и "оторвало пальцы".
Пленный признался, что, убегая от дронов, запутался в колючей проволоке, был вынужден снять всё обмундирование и спрятаться в "каком-то здании", где пролежал "до воскресенья", после чего переполз в развалины другого дома.
Там он начал кричать и звать на помощь. Услышали его российские бойцы.
"Спасли меня, вытащили, помогли пройти. Оказали первую медицинскую помощь", - добавил украинец.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКрасноармейскПокровскМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
