Пленный, отправленный в Красноармейск, пожаловался на командование ВСУ
Пленный, отправленный в Красноармейск, пожаловался на командование ВСУ
17.11.2025
Пленный Шахун: ВСУ не дали конкретных задач десантникам в Красноармейске
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Украинское командование не дало конкретных задач военнослужащим, которых отправило на деблокирование окруженных в Красноармейске формирований, было указано лишь направление, рассказал пленный украинский военнослужащий Руслан Шахун в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.
Шахун участвовал в попытке высадки десанта для деблокирования окруженных в Красноармейске
частей ВСУ
. Его взяли в плен гвардейцы 30-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Центр".
"Конкретной задачи не было в Покровске
(украинское название Красноармейска - ред.) поставлено. Просто было сказано: высадка с вертолета... и туда вам двигаться. Всё", - сказал Шахун.
По словам пленного, как минимум 11-12 его сослуживцев были ранены после высадки из вертолёта, не успев даже дойти до ближайших зданий. Сам Шахун тоже был ранен - он рассказал, что ударом дрона ему повредило ногу и "оторвало пальцы".
Пленный признался, что, убегая от дронов, запутался в колючей проволоке, был вынужден снять всё обмундирование и спрятаться в "каком-то здании", где пролежал "до воскресенья", после чего переполз в развалины другого дома.
Там он начал кричать и звать на помощь. Услышали его российские бойцы.
"Спасли меня, вытащили, помогли пройти. Оказали первую медицинскую помощь", - добавил украинец.