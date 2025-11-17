Рейтинг@Mail.ru
Китай может принять меры против экономики Японии, считает эксперт - РИА Новости, 17.11.2025
16:45 17.11.2025
Китай может принять меры против экономики Японии, считает эксперт
Китай может принять меры против экономики Японии, считает эксперт - РИА Новости, 17.11.2025
Китай может принять меры против экономики Японии, считает эксперт
Китай может принять новые меры по оказанию экономического давления на Японию в ответ на высказывания японского премьер-министра Санаэ Такаити о Тайване, такое... РИА Новости, 17.11.2025
Китай может принять меры против экономики Японии, считает эксперт

КНР может принять меры против экономики Японии из-за слов ее премьера о Тайване

Танк армии Китая
Танк армии Китая - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Танк армии Китая . Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Китай может принять новые меры по оказанию экономического давления на Японию в ответ на высказывания японского премьер-министра Санаэ Такаити о Тайване, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил директор центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
Дипломатический скандал разгорелся между Пекином и Токио после заявления Такаити в японском парламенте о том, что возможное применение военной силы в ситуации вокруг Тайваня будет расцениваться как экзистенциальный кризис. МИД КНР вызвал 14 ноября японского посла и сделал ему в связи с этим серьезное представление. Внешнеполитическое ведомство также рекомендовало китайским гражданам воздержаться от поездок в Японию "в связи с угрозами безопасности".
Токио - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Опрос показал, готовы ли японцы защищать Тайвань
16 ноября, 14:24
"Я думаю, что первые (ответные - ред.) шаги Китай уже начинает предпринимать в экономическом плане, к примеру, призывы (к своим гражданам - ред.) ограничить посещение Японии. Но, вероятно, мы увидим дальнейшие меры экономического давления на Японию, по уже известной китайской схеме это могут быть меры экспортного контроля в отношении товаров, которые востребованы японской промышленностью, либо давление на японский бизнес внутри Китая", - сказал Кашин.
По мнению эксперта, несмотря на укрепление позиций Японии как крупной военной державы, сравниться с Китаем она не может. Он подчеркнул, что КНР по масштабам своей производственной базы превосходит не только Японию, но и США. Поэтому, по словам Кашина, китайские власти уверены в своих силах и не боятся принимать меры в ответ на подобные заявления.
"Прямое вооруженное столкновение (между Китаем и Японией - ред.) крайне маловероятно, обе стороны известны осторожной политикой. Но если произойдет вооруженный конфликт вокруг Тайваня, и при попытке, допустим, КНР осуществить силовое решение тайваньской проблемы, если в этот конфликт вмешаются США, то с очень высокой вероятностью в него вместе с США вмешается и Япония", - заключил эксперт.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
Вчера, 08:00
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
Вчера, 08:00
 
В миреКитайЯпонияТайваньСанаэ ТакаитиВасилий Кашин
 
 
