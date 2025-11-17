Китай пригрозил США мерами в случае новых поставок оружия Тайваню

ПЕКИН, 17 ноя - РИА Новости. Китай настойчиво призывает США немедленно прекратить вооружение Тайваня, Пекин примет необходимые меры для решительной защиты национального суверенитета и территориальной целостности, заявил официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган.
Государственный департамент США ранее одобрил возможную продажу Тайваню комплектующих для военных самолетов на общую сумму в 330 миллионов долларов. Как отмечали в Пентагоне, Тайвань хочет приобрести у Соединенных Штатов нестандартные компоненты, запасные части, расходные материалы и вспомогательные комплектующие, а также ремонтные услуги и другие элементы инженерной, технической и логистической поддержки для истребителей F-16, военно-транспортных самолётов C-130 и тайваньских истребителей IDF.
Он подчеркнул, что китайская сторона настоятельно призывает США немедленно прекратить практику вооружения Тайваня и не допустить ее негативного влияния на развитие отношений между Китаем и США и вооруженными силами двух стран.
Чжан Сяоган также отметил, что попытка "использовать Тайвань для сдерживания Китая" не приведет к успеху. Он добавил, что американской стороне был выражен решительный протест и сделано серьезное представление.
Четырнадцатого ноября официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай выражает острое недовольство и решительный протест из-за одобрения властями США возможной продажи Тайваню комплектующих для военных самолетов.
Япония готова воевать с Китаем за американские интересы
11 ноября, 08:00
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях США и Китая. Китайские власти неоднократно выражали Вашингтону протест из-за поставок острову оружия.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма. И Пекин, и Тайбэй в последние годы наращивают военную активность в регионе.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Китай сделал ЕС серьезное представление из-за Тайваня
8 ноября, 05:54