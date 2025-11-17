Китай пригрозил США мерами в случае новых поставок оружия Тайваню

Он подчеркнул, что китайская сторона настоятельно призывает США немедленно прекратить практику вооружения Тайваня и не допустить ее негативного влияния на развитие отношений между Китаем и США и вооруженными силами двух стран.

Чжан Сяоган также отметил, что попытка "использовать Тайвань для сдерживания Китая" не приведет к успеху. Он добавил, что американской стороне был выражен решительный протест и сделано серьезное представление.

Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.