Рейтинг@Mail.ru
Китай пригрозил США мерами в случае новых поставок оружия Тайваню - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/kitay-2055516826.html
Китай пригрозил США мерами в случае новых поставок оружия Тайваню
Китай пригрозил США мерами в случае новых поставок оружия Тайваню - РИА Новости, 17.11.2025
Китай пригрозил США мерами в случае новых поставок оружия Тайваню
Китай настойчиво призывает США немедленно прекратить вооружение Тайваня, Пекин примет необходимые меры для решительной защиты национального суверенитета и... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T16:38:00+03:00
2025-11-17T16:38:00+03:00
в мире
китай
тайвань
сша
министерство обороны сша
wechat
c-130 hercules
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812340108_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5cea9bc8f180093c196106816df90ca5.jpg
https://ria.ru/20251117/avianosets-2054946682.html
https://ria.ru/20251111/yaponiya-2054031966.html
https://ria.ru/20251108/kitay-2053595849.html
китай
тайвань
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812340108_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_271330089615ccc93e8a0f8eeef52fb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, тайвань, сша, министерство обороны сша, wechat, c-130 hercules, f-16
В мире, Китай, Тайвань, США, Министерство обороны США, WeChat, C-130 Hercules, F-16
Китай пригрозил США мерами в случае новых поставок оружия Тайваню

Минобороны КНР настойчиво призывает США прекратить вооружение Тайваня

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие армии КНР
Военнослужащие армии КНР - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие армии КНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 17 ноя - РИА Новости. Китай настойчиво призывает США немедленно прекратить вооружение Тайваня, Пекин примет необходимые меры для решительной защиты национального суверенитета и территориальной целостности, заявил официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган.
Государственный департамент США ранее одобрил возможную продажу Тайваню комплектующих для военных самолетов на общую сумму в 330 миллионов долларов. Как отмечали в Пентагоне, Тайвань хочет приобрести у Соединенных Штатов нестандартные компоненты, запасные части, расходные материалы и вспомогательные комплектующие, а также ремонтные услуги и другие элементы инженерной, технической и логистической поддержки для истребителей F-16, военно-транспортных самолётов C-130 и тайваньских истребителей IDF.
Российско-китайские учения Морское взаимодействие — 2015 открылись в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
Вчера, 08:00
"Мы примем все необходимые меры для решительной защиты национального суверенитета и территориальной целостности", - приводит слова Чжан Сяогана официальный аккаунт оборонного ведомства КНР в соцсети WeChat.
Он подчеркнул, что китайская сторона настоятельно призывает США немедленно прекратить практику вооружения Тайваня и не допустить ее негативного влияния на развитие отношений между Китаем и США и вооруженными силами двух стран.
Чжан Сяоган также отметил, что попытка "использовать Тайвань для сдерживания Китая" не приведет к успеху. Он добавил, что американской стороне был выражен решительный протест и сделано серьезное представление.
Четырнадцатого ноября официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай выражает острое недовольство и решительный протест из-за одобрения властями США возможной продажи Тайваню комплектующих для военных самолетов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Япония готова воевать с Китаем за американские интересы
11 ноября, 08:00
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях США и Китая. Китайские власти неоднократно выражали Вашингтону протест из-за поставок острову оружия.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма. И Пекин, и Тайбэй в последние годы наращивают военную активность в регионе.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Флаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Китай сделал ЕС серьезное представление из-за Тайваня
8 ноября, 05:54
 
В миреКитайТайваньСШАМинистерство обороны СШАWeChatC-130 HerculesF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала