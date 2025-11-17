Рейтинг@Mail.ru
МИД Китая выступил против нового проекта антироссийских санкций - РИА Новости, 17.11.2025
10:48 17.11.2025
МИД Китая выступил против нового проекта антироссийских санкций
МИД Китая выступил против нового проекта антироссийских санкций - РИА Новости, 17.11.2025
МИД Китая выступил против нового проекта антироссийских санкций
Пекин последовательно выступает против односторонних санкций, не одобренных Советом безопасности ООН, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T10:48:00+03:00
2025-11-17T10:48:00+03:00
в мире
россия
сша
пекин
дональд трамп
мао нин
джон тьюн
оон
россия
сша
пекин
в мире, россия, сша, пекин, дональд трамп, мао нин, джон тьюн, оон, мид кнр
В мире, Россия, США, Пекин, Дональд Трамп, Мао Нин, Джон Тьюн, ООН, МИД КНР
МИД Китая выступил против нового проекта антироссийских санкций

Мао Нин: КНР выступает против односторонних санкций, не одобренных Совбезом ООН

Флаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of China
Флаг Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 17 ноя - РИА Новости. Пекин последовательно выступает против односторонних санкций, не одобренных Советом безопасности ООН, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя законопроект США, предусматривающий введение санкций против стран, сотрудничающих с Россией.
Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал законопроект по ужесточению санкций против РФ, заявив, на любую страну, которая сотрудничает с РФ, будут наложены серьезные санкции.
"Китай последовательно выступает против односторонних санкций, не имеющих под собой международно-правовой базы, и не санкционированных Советом безопасности ООН", - сказала дипломат, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать "поддержку законопроекта со стороны Трампа".
В конце октября лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн заявил, что его партия готова вынести на голосование законопроект о новых санкциях против России в тот момент, когда администрация Трампа сочтет это необходимым.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Заголовок открываемого материала