МИД Китая выступил против нового проекта антироссийских санкций

ПЕКИН, 17 ноя - РИА Новости. Пекин последовательно выступает против односторонних санкций, не одобренных Советом безопасности ООН, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя законопроект США, предусматривающий введение санкций против стран, сотрудничающих с Россией.
Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал законопроект по ужесточению санкций против РФ, заявив, на любую страну, которая сотрудничает с РФ, будут наложены серьезные санкции.
"Китай последовательно выступает против односторонних санкций, не имеющих под собой международно-правовой базы, и не санкционированных Советом безопасности ООН", - сказала дипломат, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать "поддержку законопроекта со стороны Трампа".
В конце октября лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн заявил, что его партия готова вынести на голосование законопроект о новых санкциях против России в тот момент, когда администрация Трампа сочтет это необходимым.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.