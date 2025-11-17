МИД Китая выступил против нового проекта антироссийских санкций

ПЕКИН, 17 ноя - РИА Новости. Пекин последовательно выступает против односторонних санкций, не одобренных Советом безопасности ООН, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя законопроект США, предусматривающий введение санкций против стран, сотрудничающих с Россией.