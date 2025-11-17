https://ria.ru/20251117/kenigsberg-2055478396.html
Путин установил новую памятную дату — День взятия Кенигсберга
Путин установил новую памятную дату — День взятия Кенигсберга - РИА Новости, 17.11.2025
Путин установил новую памятную дату — День взятия Кенигсберга
Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении Дня героического штурма и взятия Кёнигсберга - 9 апреля - новым днём воинской славы России. РИА Новости, 17.11.2025
Путин установил новую памятную дату — День взятия Кенигсберга
