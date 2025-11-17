Калужская молодежь активнее других регионов приобретает "Пушкинскую карту"

КАЛУГА, 17 ноя – РИА Новости. Более 70% молодежи в возрасте от 14 до 22 лет, проживающих в Калужской области, приобрели "Пушкинскую карту", и эта цифра выше показателя по России и по Центральному федеральному округу, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Калужской области.

Сообщается, что в понедельник губернатор Калужской области Владислав Шапша в формате видеоконференции провел очередное заседание регионального правительства.

Один из вопросов повестки был посвящен реализации на территории Калужской области программы "Пушкинская карта".

Глава региона отметил, что по решению президента России с сентября 2021 года реализуется социальная культурная программа "Пушкинская карта". В этом году она вошла в национальный проект "Семья". Программа позволяет молодым людям бесплатно посещать спектакли, выставки, экскурсии, концерты и тем самым способствует привлечению молодёжи к изучению культуры, искусства, истории.

"В нашей области обладателями "Пушкинской карты" стали уже более 71 тысячи человек", - подчеркнул Шапша.

К участию в программе присоединились театры, музеи, концертные залы, кинотеатры, библиотеки и другие учреждения культуры. И для них это не только способ расширить спектр культурных мероприятий, но и дополнительные возможности укрепить материальную базу, добавил губернатор.

"По информации, представленной министром культуры и туризма региона Павлом Сусловым, 73% молодежи в возрасте от 14 до 22 лет, проживающих на территории региона, приобрели "Пушкинскую карту". Этот показатель выше показателя по России (69,56%) и выше показателя по Центральному федеральному округу (67,52%)", - говорится в сообщении пресс-службы.