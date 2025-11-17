Рейтинг@Mail.ru
Калужская молодежь активнее других регионов приобретает "Пушкинскую карту" - РИА Новости, 17.11.2025
Калужская область
Калужская область
 
14:22 17.11.2025
Калужская молодежь активнее других регионов приобретает "Пушкинскую карту"
Калужская молодежь активнее других регионов приобретает "Пушкинскую карту" - РИА Новости, 17.11.2025
Калужская молодежь активнее других регионов приобретает "Пушкинскую карту"
Более 70% молодежи в возрасте от 14 до 22 лет, проживающих в Калужской области, приобрели "Пушкинскую карту", и эта цифра выше показателя по России и по... РИА Новости, 17.11.2025
калужская область
калужская область
россия
владислав шапша
калужская область
россия
калужская область, россия, владислав шапша
Калужская область, Калужская область, Россия, Владислав Шапша
Калужская молодежь активнее других регионов приобретает "Пушкинскую карту"

Более 70% молодежи Калужской области приобрели "Пушкинскую карту"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОбразцы "Пушкинской карты"
Образцы Пушкинской карты - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Образцы "Пушкинской карты". Архивное фото
КАЛУГА, 17 ноя – РИА Новости. Более 70% молодежи в возрасте от 14 до 22 лет, проживающих в Калужской области, приобрели "Пушкинскую карту", и эта цифра выше показателя по России и по Центральному федеральному округу, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Калужской области.
Сообщается, что в понедельник губернатор Калужской области Владислав Шапша в формате видеоконференции провел очередное заседание регионального правительства.
Автомобили на дороге - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В Калужской области обсудили работу интеллектуальной транспортной системы
Вчера, 14:18
Один из вопросов повестки был посвящен реализации на территории Калужской области программы "Пушкинская карта".
Глава региона отметил, что по решению президента России с сентября 2021 года реализуется социальная культурная программа "Пушкинская карта". В этом году она вошла в национальный проект "Семья". Программа позволяет молодым людям бесплатно посещать спектакли, выставки, экскурсии, концерты и тем самым способствует привлечению молодёжи к изучению культуры, искусства, истории.
"В нашей области обладателями "Пушкинской карты" стали уже более 71 тысячи человек", - подчеркнул Шапша.
К участию в программе присоединились театры, музеи, концертные залы, кинотеатры, библиотеки и другие учреждения культуры. И для них это не только способ расширить спектр культурных мероприятий, но и дополнительные возможности укрепить материальную базу, добавил губернатор.
"По информации, представленной министром культуры и туризма региона Павлом Сусловым, 73% молодежи в возрасте от 14 до 22 лет, проживающих на территории региона, приобрели "Пушкинскую карту". Этот показатель выше показателя по России (69,56%) и выше показателя по Центральному федеральному округу (67,52%)", - говорится в сообщении пресс-службы.
В программе участвуют 84 учреждения Калужской области - все государственные организации культуры, а также 74 муниципальных. До конца этого года подключатся три модельных библиотеки, а в следующем году еще шесть, отмечают в пресс-службе.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Шапша рассказал о подготовке к итоговому заседанию Госсовета РФ
11 ноября, 19:55
 
Калужская областьКалужская областьРоссияВладислав Шапша
 
 
Версия 2023.1 Beta
