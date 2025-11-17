Рейтинг@Mail.ru
В Каннах задержали мужчину, угрожавшего взорвать синагогу - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:40 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/kanny-2055579115.html
В Каннах задержали мужчину, угрожавшего взорвать синагогу
В Каннах задержали мужчину, угрожавшего взорвать синагогу - РИА Новости, 17.11.2025
В Каннах задержали мужчину, угрожавшего взорвать синагогу
Мужчина в соцсетях угрожал взорвать синагогу в Каннах во Франции, его задержали, заявил мэр города Давид Лиснар. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T21:40:00+03:00
2025-11-17T21:40:00+03:00
в мире
канны
франция
канн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100296/58/1002965801_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_45f320f8047352f54f44a95746bb9eb2.jpg
https://ria.ru/20250706/avstralija-2027444838.html
канны
франция
канн
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100296/58/1002965801_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_c438fd25c81fc0b8f24e65e5e65c03ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, канны, франция, канн
В мире, Канны, Франция, Канн
В Каннах задержали мужчину, угрожавшего взорвать синагогу

Мэр Лиснар: мужчина в соцсетях угрожал взорвать синагогу в Каннах, его задержали

© Fotolia / Christopher DodgeПолиция во Франции
Полиция во Франции - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Fotolia / Christopher Dodge
Полиция во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Мужчина в соцсетях угрожал взорвать синагогу в Каннах во Франции, его задержали, заявил мэр города Давид Лиснар.
В соцсети X было опубликовано видео человека, который в ходе прямой трансляции угрожал купить взрывчатку и взорвать синагогу Канн.
«
"Я немедленно сообщил полиции... этот человек, проживающий в соседней коммуне, только что был задержан. Сейчас он находится под стражей", - прокомментировал эту видеозапись Лиснар.
Он также высоко оценил оперативность действий правоохранителей.
Депутат австралийского правительства Сара Уитти, министр внутренних дел Тони Берк и депутат еврейского правительства Марк Дрейфус обращаются к представителям СМИ возле синагоги Ист-Мельбурн в Мельбурне, Австралия - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
В Австралии арестовали подозреваемого в поджоге синагоги
6 июля, 04:21
 
В миреКанныФранцияКанн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала