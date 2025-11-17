https://ria.ru/20251117/kanny-2055579115.html
В Каннах задержали мужчину, угрожавшего взорвать синагогу
Мужчина в соцсетях угрожал взорвать синагогу в Каннах во Франции, его задержали, заявил мэр города Давид Лиснар. РИА Новости, 17.11.2025
Мэр Лиснар: мужчина в соцсетях угрожал взорвать синагогу в Каннах, его задержали