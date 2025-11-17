Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье установят 300 камер на дорогах в 2026 году
Новости Подмосковья
 
15:19 17.11.2025
В Подмосковье установят 300 камер на дорогах в 2026 году
Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин заявил, что для улучшения дорожной ситуации в регионе принимаются меры по...
В Подмосковье установят 300 камер на дорогах в 2026 году

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин заявил, что для улучшения дорожной ситуации в регионе принимаются меры по установке новых ограждений, камер видеофиксации нарушений, оптимизации работы светофоров и улучшению освещения дорог, сообщил 360.ru.
По словам главы ведомства, такие мероприятия способствуют устойчивому снижению числа ДТП и пострадавших в них людей.
Сейчас на территории Подмосковья функционирует примерно 2 тысячи камер фиксации нарушений ПДД, однако уже в следующем году планируется увеличить их количество еще на 300 единиц.
Основной причиной большинства аварий остаются нарушения скоростного режима и неправильный переход улиц пешеходами. Для борьбы с этими проблемами власти региона усилили штрафные санкции, благодаря чему количество нарушителей существенно снизилось.
Кроме того, в течение года было построено 58 километров новых тротуаров и установлено 217 светофоров. Общий объем финансирования мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в регионе составил почти 3 миллиарда рублей.
 
