В Подмосковье установят 300 камер на дорогах в 2026 году

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин заявил, что для улучшения дорожной ситуации в регионе принимаются меры по установке новых ограждений, камер видеофиксации нарушений, оптимизации работы светофоров и улучшению освещения дорог, сообщил Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин заявил, что для улучшения дорожной ситуации в регионе принимаются меры по установке новых ограждений, камер видеофиксации нарушений, оптимизации работы светофоров и улучшению освещения дорог, сообщил 360.ru

По словам главы ведомства, такие мероприятия способствуют устойчивому снижению числа ДТП и пострадавших в них людей.

Сейчас на территории Подмосковья функционирует примерно 2 тысячи камер фиксации нарушений ПДД, однако уже в следующем году планируется увеличить их количество еще на 300 единиц.

Основной причиной большинства аварий остаются нарушения скоростного режима и неправильный переход улиц пешеходами. Для борьбы с этими проблемами власти региона усилили штрафные санкции, благодаря чему количество нарушителей существенно снизилось.