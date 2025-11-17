Врачи рассказали о состоянии геолога, пострадавшего от схода лавины

Рейтинг@Mail.ru
08:11 17.11.2025 (обновлено: 08:12 17.11.2025)
П.-КАМЧАТСКИЙ, 17 ноя - РИА Новости. Пострадавшего от схода лавины на Агинском золоторудном месторождении на Камчатке геолога перевели из реанимации, его жизни ничего не угрожает, сообщили в министерстве здравоохранении Камчатского края.
"Геолог, пострадавший от схода лавины 8 ноября, переведен из реанимации. Его жизни ничего не угрожает, пациент получает симптоматическое лечение", - говорится в публикации Telegram-канала краевого минздрава.
Восьмого ноября на Агинском месторождении в результате схода лавины с площадки унесло буровую установку, в которой находилось двое мужчин. 39-летний машинист подрядной организации, находившийся в ней, был найден без признаков жизни. Его 29-летнего помощника нашли живым на следующие сутки, когда к работникам предприятия присоединились сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России и возглавили поисковые мероприятия. Как сообщал минздрав, пострадавшего геолога доставили в Камчатскую краевую больницу с переохлаждением и переломами конечностей.
Вечерний туман над Авачинской губой - бухтой Тихого океана у юго-вост­оч­ного по­­бережья полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
На Камчатке за сутки зафиксировали восемь афтершоков
ПроисшествияАгинскоеКамчаткаКамчатский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
