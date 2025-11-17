https://ria.ru/20251117/kamchatka-2055372616.html
Врачи рассказали о состоянии геолога, пострадавшего от схода лавины
Врачи рассказали о состоянии геолога, пострадавшего от схода лавины - РИА Новости, 17.11.2025
Врачи рассказали о состоянии геолога, пострадавшего от схода лавины
Пострадавшего от схода лавины на Агинском золоторудном месторождении на Камчатке геолога перевели из реанимации, его жизни ничего не угрожает, сообщили в... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T08:11:00+03:00
2025-11-17T08:11:00+03:00
2025-11-17T08:12:00+03:00
происшествия
агинское
камчатка
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053786536_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_963251ee787418a9e7841a681f963b1f.jpg
https://ria.ru/20251117/aftershok-2055354225.html
агинское
камчатка
камчатский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053786536_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ed6666f94f0529821dab5f24cff73439.jpg
Эвакуация геолога, который провел ночь под сошедшей лавиной на Камчатке
Спасатели эвакуировали геолога, который провел всю ночь под сошедшей лавиной на Камчатке
2025-11-17T08:11
true
PT0M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, агинское, камчатка, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Агинское, Камчатка, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Врачи рассказали о состоянии геолога, пострадавшего от схода лавины
Пострадавшего от схода лавины на Камчатке геолога перевели из реанимации