Врачи рассказали о состоянии геолога, пострадавшего от схода лавины

П.-КАМЧАТСКИЙ, 17 ноя - РИА Новости. Пострадавшего от схода лавины на Агинском золоторудном месторождении на Камчатке геолога перевели из реанимации, его жизни ничего не угрожает, сообщили в министерстве здравоохранении Камчатского края.