На Камчатке задержали подозреваемого в попытке диверсии на автозаправке

П.-КАМЧАТСКИЙ, 17 ноя – РИА Новости. Силовики на Камчатке задержали жителя Сахалинской области по подозрению в попытке поджога автозаправочной станции в Петропавловске-Камчатском, возбуждено уголовное дело, сообщили в УФСБ России по Камчатскому краю.

"Следственным подразделением УФСБ в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК России (покушение на диверсию)", - проинформировали в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, мужчина 1984 года рождения, ставший жертвой мошенников в мессенджерах и лишившийся крупной суммы денег, согласился на предложение злоумышленников совершить поджог.

"Во время очередного звонка мужчине сообщили, что его деньги отправлены украинской стороне. В целях сокрытия от правоохранительных органов информации о факте финансирования Украины и возврата денежных средств звонивший предложил совершить поджог АЗС в Петропавловске-Камчатском , на что гражданин согласился", - уточнили в УФСБ.