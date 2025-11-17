https://ria.ru/20251117/kamchatka-2055361599.html
На Камчатке задержали подозреваемого в попытке диверсии на автозаправке
На Камчатке задержали подозреваемого в попытке диверсии на автозаправке - РИА Новости, 17.11.2025
На Камчатке задержали подозреваемого в попытке диверсии на автозаправке
Силовики на Камчатке задержали жителя Сахалинской области по подозрению в попытке поджога автозаправочной станции в Петропавловске-Камчатском, возбуждено... РИА Новости, 17.11.2025
П.-КАМЧАТСКИЙ, 17 ноя – РИА Новости. Силовики на Камчатке задержали жителя Сахалинской области по подозрению в попытке поджога автозаправочной станции в Петропавловске-Камчатском, возбуждено уголовное дело, сообщили в УФСБ России по Камчатскому краю.
"Следственным подразделением УФСБ в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК России
(покушение на диверсию)", - проинформировали в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, мужчина 1984 года рождения, ставший жертвой мошенников в мессенджерах и лишившийся крупной суммы денег, согласился на предложение злоумышленников совершить поджог.
"Во время очередного звонка мужчине сообщили, что его деньги отправлены украинской стороне. В целях сокрытия от правоохранительных органов информации о факте финансирования Украины
и возврата денежных средств звонивший предложил совершить поджог АЗС в Петропавловске-Камчатском
, на что гражданин согласился", - уточнили в УФСБ.
Отмечается, что преступление не было доведено до конца по независящим от задержанного обстоятельствам. Подозреваемый заключен под стражу, ведется следствие.