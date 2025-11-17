Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке задержали подозреваемого в попытке диверсии на автозаправке - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:43 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/kamchatka-2055361599.html
На Камчатке задержали подозреваемого в попытке диверсии на автозаправке
На Камчатке задержали подозреваемого в попытке диверсии на автозаправке - РИА Новости, 17.11.2025
На Камчатке задержали подозреваемого в попытке диверсии на автозаправке
Силовики на Камчатке задержали жителя Сахалинской области по подозрению в попытке поджога автозаправочной станции в Петропавловске-Камчатском, возбуждено... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T03:43:00+03:00
2025-11-17T03:43:00+03:00
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126085_0:105:2690:1618_1920x0_80_0_0_930d6837f755d2ca936df8f748f07b32.jpg
https://ria.ru/20251116/politsiya-2055345096.html
https://ria.ru/20251116/lenoblast-2055270195.html
камчатка
петропавловск-камчатский
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126085_197:0:2494:1723_1920x0_80_0_0_deee03933f57484d5a47b2ce5735d3a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, россия
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Россия
На Камчатке задержали подозреваемого в попытке диверсии на автозаправке

На Камчатке задержали подозреваемого в попытке диверсии по указке мошенников

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 17 ноя – РИА Новости. Силовики на Камчатке задержали жителя Сахалинской области по подозрению в попытке поджога автозаправочной станции в Петропавловске-Камчатском, возбуждено уголовное дело, сообщили в УФСБ России по Камчатскому краю.
"Следственным подразделением УФСБ в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК России (покушение на диверсию)", - проинформировали в пресс-службе ведомства.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
В Чебоксарах задержали вооруженного ножом подростка
Вчера, 22:40
По данным следствия, мужчина 1984 года рождения, ставший жертвой мошенников в мессенджерах и лишившийся крупной суммы денег, согласился на предложение злоумышленников совершить поджог.
"Во время очередного звонка мужчине сообщили, что его деньги отправлены украинской стороне. В целях сокрытия от правоохранительных органов информации о факте финансирования Украины и возврата денежных средств звонивший предложил совершить поджог АЗС в Петропавловске-Камчатском, на что гражданин согласился", - уточнили в УФСБ.
Отмечается, что преступление не было доведено до конца по независящим от задержанного обстоятельствам. Подозреваемый заключен под стражу, ведется следствие.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
В Ленинградской области задержали угрожавшего игрушечным пистолетом
Вчера, 11:00
 
ПроисшествияКамчаткаПетропавловск-КамчатскийРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала