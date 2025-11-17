Рейтинг@Mail.ru
В Калуге сотрудника горуправы задержали по подозрению в хищении
17:04 17.11.2025
В Калуге сотрудника горуправы задержали по подозрению в хищении
Один из руководящих сотрудников горуправы Калуги задержан по подозрению в хищении 130 тысяч рублей при проведении спортивного мероприятия, сообщило УФСБ по... РИА Новости, 17.11.2025
происшествия, калуга, калужская область, россия
Происшествия, Калуга, Калужская область, Россия
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Один из руководящих сотрудников горуправы Калуги задержан по подозрению в хищении 130 тысяч рублей при проведении спортивного мероприятия, сообщило УФСБ по Калужской области.
"Пресечена противоправная деятельность руководящего сотрудника управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги. По версии следствия, указанное лицо, используя свое служебное положение, под предлогом проведения физкультурного мероприятия "Олимпийская тропа" похитило денежные средства на общую сумму 130 тысяч рублей, причинив тем самым городскому округу г. Калуга материальный ущерб на указанную сумму", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в задержании участвовали сотрудники УФСБ совместно с коллегами из областного УМВД.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", информирует УФСБ.
По данным прокуратуры Калужской области, "согласно материалам уголовного дела, в период с ноября 2023 года по май 2025 года должностное лицо, используя фиктивные документы о якобы проведенных физкультурных мероприятиях, путем обмана завладел бюджетными денежными средствами".
Источник в силовых структурах региона уточнил РИА Новости, что речь идет о начальнике отдела физкультурно-массовой и спортивно-досуговой деятельности управления физической культуры, спорта и молодежной политики Калуги Андрее Лаврентьеве.
ПроисшествияКалугаКалужская областьРоссия
 
 
