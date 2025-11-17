https://ria.ru/20251117/kabmin-2055575583.html
Правительство одобрило введение штрафа для мигрантов за отказ от медосмотра
Правительство одобрило введение штрафа для мигрантов за отказ от медосмотра - РИА Новости, 17.11.2025
Правительство одобрило введение штрафа для мигрантов за отказ от медосмотра
Правительство РФ поддерживает законопроект о введении ответственности для иностранцев за уклонение или отказ от обязанности пройти медосвидетельствование,... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T21:08:00+03:00
2025-11-17T21:08:00+03:00
2025-11-17T21:09:00+03:00
общество
Правительство одобрило введение штрафа для мигрантов за отказ от медосмотра
Кабмин поддерживает введение штрафов для иностранцев за отказ от медосмотра
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Правительство РФ поддерживает законопроект о введении ответственности для иностранцев за уклонение или отказ от обязанности пройти медосвидетельствование, следует из проекта отзыва кабмина, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - сказано в документе.
Отмечается, что законопроектом предлагается выделить в отдельный состав административных правонарушений отказ и (или) уклонение иностранного гражданина или лица без гражданства от исполнения обязанности пройти медицинское освидетельствование, установив за указанные противоправные деяния повышенные меры ответственности по сравнению с мерами ответственности, предусмотренными статьей 18.11 КоАП (Нарушение иммиграционных правил), а также установить административную ответственность за нарушение установленного порядка проведения медицинского освидетельствования иностранных граждан или лиц без гражданства.