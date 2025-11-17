Рейтинг@Mail.ru
Правительство одобрило введение штрафа для мигрантов за отказ от медосмотра - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:08 17.11.2025 (обновлено: 21:09 17.11.2025)
https://ria.ru/20251117/kabmin-2055575583.html
Правительство одобрило введение штрафа для мигрантов за отказ от медосмотра
Правительство одобрило введение штрафа для мигрантов за отказ от медосмотра - РИА Новости, 17.11.2025
Правительство одобрило введение штрафа для мигрантов за отказ от медосмотра
Правительство РФ поддерживает законопроект о введении ответственности для иностранцев за уклонение или отказ от обязанности пройти медосвидетельствование,... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T21:08:00+03:00
2025-11-17T21:09:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049682452_0:243:3208:2048_1920x0_80_0_0_40b6fef0c56070948e5c86cbf3e7e810.jpg
https://ria.ru/20251117/putin-2055478756.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049682452_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_b7629a9f975705e63bb8b6523f158a92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Общество
Правительство одобрило введение штрафа для мигрантов за отказ от медосмотра

Кабмин поддерживает введение штрафов для иностранцев за отказ от медосмотра

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Правительство РФ поддерживает законопроект о введении ответственности для иностранцев за уклонение или отказ от обязанности пройти медосвидетельствование, следует из проекта отзыва кабмина, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - сказано в документе.
Отмечается, что законопроектом предлагается выделить в отдельный состав административных правонарушений отказ и (или) уклонение иностранного гражданина или лица без гражданства от исполнения обязанности пройти медицинское освидетельствование, установив за указанные противоправные деяния повышенные меры ответственности по сравнению с мерами ответственности, предусмотренными статьей 18.11 КоАП (Нарушение иммиграционных правил), а также установить административную ответственность за нарушение установленного порядка проведения медицинского освидетельствования иностранных граждан или лиц без гражданства.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Путин подписал закон, расширяющий перечень оснований увольнения мигрантов
Вчера, 14:58
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала