Правительство одобрило введение штрафа для мигрантов за отказ от медосмотра

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Правительство РФ поддерживает законопроект о введении ответственности для иностранцев за уклонение или отказ от обязанности пройти медосвидетельствование, следует из проекта отзыва кабмина, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Отмечается, что законопроектом предлагается выделить в отдельный состав административных правонарушений отказ и (или) уклонение иностранного гражданина или лица без гражданства от исполнения обязанности пройти медицинское освидетельствование, установив за указанные противоправные деяния повышенные меры ответственности по сравнению с мерами ответственности, предусмотренными статьей 18.11 КоАП (Нарушение иммиграционных правил), а также установить административную ответственность за нарушение установленного порядка проведения медицинского освидетельствования иностранных граждан или лиц без гражданства.