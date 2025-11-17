Рейтинг@Mail.ru
Правительство Японии заявило о строгом соблюдении безъядерных принципов - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:45 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/japonija-2055376114.html
Правительство Японии заявило о строгом соблюдении безъядерных принципов
Правительство Японии заявило о строгом соблюдении безъядерных принципов - РИА Новости, 17.11.2025
Правительство Японии заявило о строгом соблюдении безъядерных принципов
Япония строго придерживается трех безъядерных принципов как политического направления, об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T08:45:00+03:00
2025-11-17T08:45:00+03:00
в мире
япония
токио
сша
санаэ такаити
минору кихара
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948062367_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0d94af0dedcaa9166f5535c70079eccb.jpg
https://ria.ru/20251115/ekspert-2055165130.html
https://ria.ru/20251113/yaponiya-2054642603.html
япония
токио
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948062367_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_b8b9c09e77993467680b355664b50265.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, токио, сша, санаэ такаити, минору кихара
В мире, Япония, Токио, США, Санаэ Такаити, Минору Кихара
Правительство Японии заявило о строгом соблюдении безъядерных принципов

Кихара заявил, что Япония строго придерживается трех безъядерных принципов

© AP Photo / Eugene HoshikoФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаг Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 17 ноя - РИА Новости. Япония строго придерживается трех безъядерных принципов как политического направления, об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь правительства Минору Кихара.
"Правительство Японии строго придерживается трех безъядерных принципов как направления политики. Что касается принципа "не ввозить", то мы следуем ответу, который дал в 2010 году министр иностранных дел Окада. Что касается пересмотра трех (стратегических) документов, то его конкретное содержание будет рассмотрено в дальнейшем, а на данный момент я воздержусь от ответа", - сказал Кихара.
Японский военнослужащий рядом с комплексом Patriot в Токио - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Эксперт прокомментировал обсуждение отказа Японии от неядерных принципов
15 ноября, 13:26
В 2010 году после победы оппозиции на парламентских выборах ставший министром иностранных дел Японии Кацуя Окада дал понять, что принцип "не ввозить ядерное оружие" подразумевает возможность в случае чрезвычайной ситуации временного захода американских военных кораблей с атомным оружием на борту в японские порты.
Ранее в японских СМИ появились сообщения, что премьер-министр Японии Санаэ Такаити приступила к рассмотрению вопроса о начале дискуссии в партии и правящей коалиции по пересмотру трех безъядерных принципов в связи с намеченным пересмотром стратегических документов по национальной безопасности.
Правительство Японии традиционно придерживается принципов "не обладать, не производить и не ввозить ядерное оружие". Как следствие, США не размещают ядерные боеприпасы на базах в Японии, а их военные корабли, оснащенные ядерным вооружением, не заходят в японские порты.
Ранее на этой неделе премьер-министр на заседании в парламенте уклонилась от прямого ответа на вопрос о сохранении этих принципов, заявив, что "еще не тот этап, на котором можно говорить о формулировках". В то же время еще в прошлом году Такаити уже говорила, что в условиях американского "расширенного ядерного сдерживания" пункт о "недопущении ввоза" требует обсуждения.
Ранее Санаэ Такаити распорядилась начать работу по пересмотру трех ключевых документов о национальной стратегии безопасности, принятых в декабре 2022: это "Стратегия обеспечения национальной безопасности", которая определяет основные направления внешней политики в области обороны, "Стратегия национальной обороны", обозначающая цели и средства обороны, и "План обеспечения обороноспособности" - он определяет общие расходы на оборону и масштаб вооружений.
В трех документах обозначено повышение оборонных расходов Японии к 2027 году до уровня 2% ВВП от уровня 2022 года. Это составляло примерно 11 триллионов иен (по курсу 2022 года - 81 миллиард долларов, по текущему курсу 71,9 миллиарда долларов). До сих пор военные расходы составляли примерно 1,24% ВВП. Общий объем оборонного бюджета за пять лет с 2023 по 2027 год, согласно планам, должен достигнуть 43 триллионов иен (281 миллиард долларов по текущему курсу).
В "Стратегии обеспечения национальной безопасности" и "Стратегии национальной обороны" прописано обладание "возможностями ответного удара", то есть поражение баз противника. До сих пор эти возможности подразумевались в праве Японии на самооборону, но не прописывались. Это изменение является существенным поворотом в оборонной политике Японии.
Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Премьер Японии взяла курс на реваншизм, заявил Шойгу
13 ноября, 03:25
 
В миреЯпонияТокиоСШАСанаэ ТакаитиМинору Кихара
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала