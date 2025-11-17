Правительство Японии заявило о строгом соблюдении безъядерных принципов

ТОКИО, 17 ноя - РИА Новости. Япония строго придерживается трех безъядерных принципов как политического направления, об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь правительства Минору Кихара.

"Правительство Японии строго придерживается трех безъядерных принципов как направления политики. Что касается принципа "не ввозить", то мы следуем ответу, который дал в 2010 году министр иностранных дел Окада. Что касается пересмотра трех (стратегических) документов, то его конкретное содержание будет рассмотрено в дальнейшем, а на данный момент я воздержусь от ответа", - сказал Кихара

В 2010 году после победы оппозиции на парламентских выборах ставший министром иностранных дел Японии Кацуя Окада дал понять, что принцип "не ввозить ядерное оружие" подразумевает возможность в случае чрезвычайной ситуации временного захода американских военных кораблей с атомным оружием на борту в японские порты.

Ранее в японских СМИ появились сообщения, что премьер-министр Японии Санаэ Такаити приступила к рассмотрению вопроса о начале дискуссии в партии и правящей коалиции по пересмотру трех безъядерных принципов в связи с намеченным пересмотром стратегических документов по национальной безопасности.

Правительство Японии традиционно придерживается принципов "не обладать, не производить и не ввозить ядерное оружие". Как следствие, США не размещают ядерные боеприпасы на базах в Японии, а их военные корабли, оснащенные ядерным вооружением, не заходят в японские порты.

Ранее на этой неделе премьер-министр на заседании в парламенте уклонилась от прямого ответа на вопрос о сохранении этих принципов, заявив, что "еще не тот этап, на котором можно говорить о формулировках". В то же время еще в прошлом году Такаити уже говорила, что в условиях американского "расширенного ядерного сдерживания" пункт о "недопущении ввоза" требует обсуждения.

Ранее Санаэ Такаити распорядилась начать работу по пересмотру трех ключевых документов о национальной стратегии безопасности, принятых в декабре 2022: это "Стратегия обеспечения национальной безопасности", которая определяет основные направления внешней политики в области обороны, "Стратегия национальной обороны", обозначающая цели и средства обороны, и "План обеспечения обороноспособности" - он определяет общие расходы на оборону и масштаб вооружений.

В трех документах обозначено повышение оборонных расходов Японии к 2027 году до уровня 2% ВВП от уровня 2022 года. Это составляло примерно 11 триллионов иен (по курсу 2022 года - 81 миллиард долларов, по текущему курсу 71,9 миллиарда долларов). До сих пор военные расходы составляли примерно 1,24% ВВП. Общий объем оборонного бюджета за пять лет с 2023 по 2027 год, согласно планам, должен достигнуть 43 триллионов иен (281 миллиард долларов по текущему курсу).