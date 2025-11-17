В Якутии суд вынес приговор организаторам финансовой пирамиды

Женщина стала руководить организованной группой, которая с 13 марта по 8 апреля 2019 года похитила у 456 потерпевших "в общей сложности 22 миллиона 860 тысяч рублей". "Якутским городским судом РС (Я) подсудимые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренной ч.4 ст. 159 УК РФ. Подсудимой, 1979 года рождения, назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы общего режима с отсрочкой наказания до достижения 14-летнего возраста ее малолетнего ребенка, второй фигурантке 1975 года рождения назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. В отношении третьей фигурантки, уголовное дело выделено в отдельное производство и рассмотрено в особом порядке. Она признана виновной по ч.4 ст. 159 УК РФ и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 годам условно с испытательным сроком 3 года", - информирует пресс-служба.