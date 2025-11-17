Рейтинг@Mail.ru
В Якутии суд вынес приговор организаторам финансовой пирамиды - РИА Новости, 17.11.2025
08:35 17.11.2025
В Якутии суд вынес приговор организаторам финансовой пирамиды
В Якутии суд вынес приговор организаторам финансовой пирамиды - РИА Новости, 17.11.2025
В Якутии суд вынес приговор организаторам финансовой пирамиды
Якутянки вовлекли жителей республики в финансовую пирамиду и присвоили почти 23 миллиона рублей, суд вынес приговор мошенницам, сообщает объединенная... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T08:35:00+03:00
2025-11-17T08:35:00+03:00
происшествия, россия, якутский городской суд
Происшествия, Россия, Якутский городской суд
В Якутии суд вынес приговор организаторам финансовой пирамиды

Суд в Якутии вынес приговор организаторам финансовой пирамиды на 23 млн руб

© Fotolia / CorgarashuПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Fotolia / Corgarashu
Правосудие. Архивное фото
ЯКУТСК, 17 ноя - РИА Новости. Якутянки вовлекли жителей республики в финансовую пирамиду и присвоили почти 23 миллиона рублей, суд вынес приговор мошенницам, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.
Якутский городской суд вынес приговор по делу о финансовой пирамиде. По данным суда, фигурантами уголовного дела о крупном мошенничестве стали жительницы республики. Судом установлено, что в апреле 2018 года одна из них вступила в компанию "GMMG Holdings" (не зарегистрированной на территории РФ, действующей в нарушении законодательства РФ), которая привлекала деньги физических лиц в финансовую пирамиду. На следующий год в феврале, после того как глава "GMMG Holdings" объявил о прекращении платежей частным лицам, считавшим себя инвесторами/партнерами компании, она продолжила привлекать деньги доверчивых граждан. К преступной схеме она вовлекла двоих знакомых. Отмечается, что главный организатор аферы проводила семинары и убеждала доверчивых граждан вложить деньги якобы на новое направление деятельности фирмы.
Женщина стала руководить организованной группой, которая с 13 марта по 8 апреля 2019 года похитила у 456 потерпевших "в общей сложности 22 миллиона 860 тысяч рублей". "Якутским городским судом РС (Я) подсудимые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренной ч.4 ст. 159 УК РФ. Подсудимой, 1979 года рождения, назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы общего режима с отсрочкой наказания до достижения 14-летнего возраста ее малолетнего ребенка, второй фигурантке 1975 года рождения назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. В отношении третьей фигурантки, уголовное дело выделено в отдельное производство и рассмотрено в особом порядке. Она признана виновной по ч.4 ст. 159 УК РФ и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 годам условно с испытательным сроком 3 года", - информирует пресс-служба.
