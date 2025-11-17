Министр обороны Израиля пообещал расширять кибуцы на Западном берегу

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 ноя - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац в понедельник пообещал расширять строительство еврейских поселений на Западном берегу, но осудил радикально настроенную еврейскую молодежь, которая устраивает акты вандализма на палестинских территориях.

Ранее в ноябре израильская гостелерадиокомпания Kan сообщала, что в последние недели на Западном берегу участились случаи насилия в отношении палестинцев со стороны еврейских поселенцев, действия которых уже вызвали критику со стороны израильских военных.