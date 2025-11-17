Министр обороны Израиля пообещал расширять кибуцы на Западном берегу

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 ноя - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац в понедельник пообещал расширять строительство еврейских поселений на Западном берегу, но осудил радикально настроенную еврейскую молодежь, которая устраивает акты вандализма на палестинских территориях.
"Правительство во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху продолжит развивать и расширять поселения по всей Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега - ред.)… обеспечивая при этом соблюдение закона, безопасность жителей и стабильность в регионе. Мы не допустим попыток кучки жестоких и преступных анархистов взять закон в свои руки и очернить поселенцев, причинять вред солдатам ЦАХАЛ, нарушать порядок или отвлекать силы от задач по защите граждан Израиля и борьбе с палестинским терроризмом", - заявил Кац, слова которого распространила пресс-служба ведомства.
Ранее в понедельник группа неизвестных израильтян занималась вандализмом и поджигала автомобили в районе палестинской деревни аль-Джабаа на Западном берегу реки Иордан. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что силовики разыскивают причастных к инциденту.
Ранее в ноябре израильская гостелерадиокомпания Kan сообщала, что в последние недели на Западном берегу участились случаи насилия в отношении палестинцев со стороны еврейских поселенцев, действия которых уже вызвали критику со стороны израильских военных.