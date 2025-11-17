Министр в Израиле предложил убить руководство Палестины и арестовать Аббаса

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 ноя — РИА Новости. Крайне правый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир выступил с предложением о ликвидации высокопоставленных чиновников ПНА и аресте ее лидера Махмуда Аббаса, в случае если ООН признает Палестину.

В сентябре Государство Палестина признали Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта, Сан-Марино, Франция, Австралия, Великобритания, Канада и Португалия. До этого ее признавали 147 из 193 государств — членов ООН, в том числе Россия.

"Если <...> ООН признает палестинское государство, то необходимо отдать приказ о точечных ликвидациях высокопоставленных представителей палестинской администрации, которые являются террористами во всех отношениях, а также приказать арестовать Махмуда Аббаса . Для него готов карцер в тюрьме Кциот", — говорится в заявлении министра.

Он назвал палестинцев "вымышленным народом", который якобы стремится создать государство на руинах Израиля . По словам министра, тема образования Государства Палестина может получить новый импульс из-за резолюции, которую США выдвигают в Совете Безопасности ООН

Документ основан на плане президента США Дональда Трампа и включает формулировку о необходимости надежного пути к палестинскому самоопределению и государственности.

7 октября , стремятся к палестинскому государству. И тот, кто сегодня платит зарплаты террористам, называет площади в "Те, кто осуществили резню, стремятся к палестинскому государству. И тот, кто сегодня платит зарплаты террористам, называет площади в Рамалле в честь известных убийц евреев и отрицает холокост, тоже стремится к палестинскому государству", — утверждает Бен-Гвир.

Власти Израиля системно декларируют, что полная демилитаризация палестинского движения ХАМАС и сектора Газа, а также невозможность создания палестинского государства — основа переговоров о будущем Газы и региона в целом.

Прекращение огня

Боевые действия в Газе остановились днем 10 октября. До этого стороны договорились об исполнении первой фазы плана по завершению конфликта.

Документ из 20 пунктов в сентябре опубликовал Белый дом. Движение должно согласиться не участвовать в управлении сектором. Для его членов, которые поддержат мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать Газу.

Сектор Газа — один из двух полуэксклавов Палестины. От другого — Западного берега реки Иордан — его отделяет территория Израиля. Первый частично контролирует Палестинская национальная администрация во главе с Аббасом. Второй до 2023 года фактически находился под управлением движения ХАМАС, не подчиняющегося центральным палестинским властям.

ХАМАС согласилось освободить всех заложников и передать тела погибших, а Тель-Авив — отвести войска к согласованным линиям и выпустить сотни палестинцев из тюрем, включая осужденных пожизненно за терроризм.

По данным портала Ynet, ЦАХАЛ на первом этапе будет контролировать 53 процента территории и выведет войска из Газы.