Министр в Израиле предложил убить руководство Палестины и арестовать Аббаса - РИА Новости, 17.11.2025
20:38 17.11.2025 (обновлено: 22:54 17.11.2025)
Министр в Израиле предложил убить руководство Палестины и арестовать Аббаса
Министр в Израиле предложил убить руководство Палестины и арестовать Аббаса - РИА Новости, 17.11.2025
Министр в Израиле предложил убить руководство Палестины и арестовать Аббаса
Крайне правый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир выступил с предложением о ликвидации высокопоставленных чиновников ПНА и аресте ее... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T20:38:00+03:00
2025-11-17T22:54:00+03:00
в мире, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, хамас, оон, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Махмуд Аббас, ХАМАС, ООН, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение палестино-израильского конфликта, США, Дональд Трамп
Министр в Израиле предложил убить руководство Палестины и арестовать Аббаса

Бен-Гвир призвал убить лидеров Палестины и арестовать Аббаса при признании ООН

© AP Photo / Ohad Zwigenberg Итамар Бен-Гвир
 Итамар Бен-Гвир - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Итамар Бен-Гвир. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 ноя — РИА Новости. Крайне правый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир выступил с предложением о ликвидации высокопоставленных чиновников ПНА и аресте ее лидера Махмуда Аббаса, в случае если ООН признает Палестину.

В сентябре Государство Палестина признали Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта, Сан-Марино, Франция, Австралия, Великобритания, Канада и Португалия. До этого ее признавали 147 из 193 государств — членов ООН, в том числе Россия.

Исраэль Кац - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Министр обороны Израиля заявил, что ЦАХАЛ не покинет территорию Сирии
16 ноября, 14:30
"Если <...> ООН признает палестинское государство, то необходимо отдать приказ о точечных ликвидациях высокопоставленных представителей палестинской администрации, которые являются террористами во всех отношениях, а также приказать арестовать Махмуда Аббаса. Для него готов карцер в тюрьме Кциот", — говорится в заявлении министра.
Он назвал палестинцев "вымышленным народом", который якобы стремится создать государство на руинах Израиля. По словам министра, тема образования Государства Палестина может получить новый импульс из-за резолюции, которую США выдвигают в Совете Безопасности ООН.

Документ основан на плане президента США Дональда Трампа и включает формулировку о необходимости надежного пути к палестинскому самоопределению и государственности.

"Те, кто осуществили резню 7 октября, стремятся к палестинскому государству. И тот, кто сегодня платит зарплаты террористам, называет площади в Рамалле в честь известных убийц евреев и отрицает холокост, тоже стремится к палестинскому государству", — утверждает Бен-Гвир.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Власти Израиля системно декларируют, что полная демилитаризация палестинского движения ХАМАС и сектора Газа, а также невозможность создания палестинского государства — основа переговоров о будущем Газы и региона в целом.

Прекращение огня

Боевые действия в Газе остановились днем 10 октября. До этого стороны договорились об исполнении первой фазы плана по завершению конфликта.
Документ из 20 пунктов в сентябре опубликовал Белый дом. Движение должно согласиться не участвовать в управлении сектором. Для его членов, которые поддержат мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать Газу.

Сектор Газа — один из двух полуэксклавов Палестины. От другого — Западного берега реки Иордан — его отделяет территория Израиля. Первый частично контролирует Палестинская национальная администрация во главе с Аббасом. Второй до 2023 года фактически находился под управлением движения ХАМАС, не подчиняющегося центральным палестинским властям.

Израильские танки недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
План Трампа по Газе
29 сентября, 21:56
ХАМАС согласилось освободить всех заложников и передать тела погибших, а Тель-Авив — отвести войска к согласованным линиям и выпустить сотни палестинцев из тюрем, включая осужденных пожизненно за терроризм.
По данным портала Ynet, ЦАХАЛ на первом этапе будет контролировать 53 процента территории и выведет войска из Газы.
Россия подготовила альтернативный американскому проект резолюции СБ ООН по достижению устойчивого мира в секторе Газа. Целью проекта в постпредстве назвали внесение поправок в концепцию США, чтобы максимально привести ее в соответствие с многолетними согласованными резолюциями ООН. Отдельно в заявлении миссии уточняется, что российский документ не идет вразрез с американской инициативой.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке
15 ноября, 21:34
 
