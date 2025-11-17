Рейтинг@Mail.ru
Консул Оранский назвал ИТЭР образцом международного сотрудничества - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:41 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/iter-2055559985.html
Консул Оранский назвал ИТЭР образцом международного сотрудничества
Консул Оранский назвал ИТЭР образцом международного сотрудничества - РИА Новости, 17.11.2025
Консул Оранский назвал ИТЭР образцом международного сотрудничества
Россия надеется, что руководство ИТЭР - проекта первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора нового поколения, продолжит... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T19:41:00+03:00
2025-11-17T19:41:00+03:00
в мире
россия
франция
марсель
итэр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906537868_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_02b1ade1276b090902880e935bfc9972.jpg
https://ria.ru/20251117/rossija-2055483039.html
https://ria.ru/20250927/iter-2044779767.html
https://ria.ru/20251117/rossiya-2055520513.html
россия
франция
марсель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906537868_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_0d92012aa3fba69b634e8b277c641843.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, франция, марсель, итэр
В мире, Россия, Франция, Марсель, ИТЭР
Консул Оранский назвал ИТЭР образцом международного сотрудничества

Консул Оранский: Россия надеется, что ИТЭР будет придерживаться интересов науки

© AP Photo / Daniel ColeРабочие внутри токамака ИТЭР в Сен-Поль-ле-Дюранс, Франция
Рабочие внутри токамака ИТЭР в Сен-Поль-ле-Дюранс, Франция - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Daniel Cole
Рабочие внутри токамака ИТЭР в Сен-Поль-ле-Дюранс, Франция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СЕН-ПОЛЬ-ЛЕ-ДЮРАНС, 17 ноя - РИА Новости. Россия надеется, что руководство ИТЭР - проекта первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора нового поколения, продолжит придерживаться интересов науки, а не политической конъюнктуры, заявил РИА Новости генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский.
«
"Сегодня организация ИТЭР, в которую входят различные страны мира, является прекрасным образцом международного сотрудничества, несмотря на разные политические взгляды и убеждения. Надеемся, что и в дальнейшем организация и руководство этой организации будет придерживаться интересов науки, а не политической конъюнктуры", - сказал он на полях церемонии в честь доставки первого из четырех испытательных стендов, необходимых для диагностики ключевого оборудования реактора и изготовленных в РФ.
Сооружение, где будет установлен токамак - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Россия должна иметь руководящие позиции в ИТЭР, заявил Орланди
Вчера, 15:11
Он подчеркнул, что Россия продолжает активно участвовать в международном проекте ИТЭР. Консул отметил, что Россия, несмотря на западные санкции, успешно справляется со всеми организационными и логистическими трудностями, касающимися участия в проекте.
"Все оборудование было изготовлено в России и доставлено во Францию в чётко обозначенные сроки, несмотря на многочисленные логистические трудности. Для России это проект остаётся крайне важным. То, что мы в срок доставили с таким большими трудностями это оборудование, подтверждает, что Россия по-прежнему является и всегда была и будет оставаться надёжным партнёром и чётко всегда выполняет взятые на себя обязательства", - сказал дипломат.
При этом он отметил, что Россию в проекте уважают за ее экспертизу и инновации.
"В этом и есть уникальность международного проекта ИТЭР. Как вы понимаете, во Франции это сегодня единственный международный проект, в котором Россия остается равноправным участником", - сказал он.
Рабочие внутри токамака ИТЭР в Сен-Поль-ле-Дюранс, Франция - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Во Всемирной ядерной ассоциации оценили проект ИТЭР
27 сентября, 14:00
ИТЭР - проект первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора нового поколения, строящегося усилиями международного сообщества в Провансе (Франция), близ Марселя. Задача проекта — демонстрация научно-технологической осуществимости использования термоядерной энергии в промышленных масштабах.
Несмотря на санкции Запада, Россия строго выполняет свои обязательства и продолжает участвовать в реализации проекта ИТЭР, своевременно изготавливая и поставляя на площадку сооружения реактора компоненты будущей установки, развивая научное сотрудничество со всеми заинтересованными странами.
Основной вклад Российской Федерации заключается в разработке, изготовлении и поставке 25 систем будущей установки. В этом процессе задействовано более 50 ведущих научно-технических учреждений, предприятий и комплексов во многих городах РФ. Сообщалось, что участие в проекте ИТЭР позволило России, в числе прочего, создать собственную промышленность сверхпроводниковых материалов.
Сооружение, где будет установлен токамак - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Роль России в проекте ИТЭР может быть расширена, заявил Орланди
Вчера, 16:49
 
В миреРоссияФранцияМарсельИТЭР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала