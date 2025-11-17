Консул Оранский назвал ИТЭР образцом международного сотрудничества

СЕН-ПОЛЬ-ЛЕ-ДЮРАНС, 17 ноя - РИА Новости. Россия надеется, что руководство ИТЭР - проекта первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора нового поколения, продолжит придерживаться интересов науки, а не политической конъюнктуры, заявил РИА Новости генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский.

« "Сегодня организация ИТЭ Р, в которую входят различные страны мира, является прекрасным образцом международного сотрудничества, несмотря на разные политические взгляды и убеждения. Надеемся, что и в дальнейшем организация и руководство этой организации будет придерживаться интересов науки, а не политической конъюнктуры", - сказал он на полях церемонии в честь доставки первого из четырех испытательных стендов, необходимых для диагностики ключевого оборудования реактора и изготовленных в РФ

Он подчеркнул, что Россия продолжает активно участвовать в международном проекте ИТЭР. Консул отметил, что Россия, несмотря на западные санкции, успешно справляется со всеми организационными и логистическими трудностями, касающимися участия в проекте.

"Все оборудование было изготовлено в России и доставлено во Францию в чётко обозначенные сроки, несмотря на многочисленные логистические трудности. Для России это проект остаётся крайне важным. То, что мы в срок доставили с таким большими трудностями это оборудование, подтверждает, что Россия по-прежнему является и всегда была и будет оставаться надёжным партнёром и чётко всегда выполняет взятые на себя обязательства", - сказал дипломат.

При этом он отметил, что Россию в проекте уважают за ее экспертизу и инновации.

"В этом и есть уникальность международного проекта ИТЭР. Как вы понимаете, во Франции это сегодня единственный международный проект, в котором Россия остается равноправным участником", - сказал он.

ИТЭР - проект первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора нового поколения, строящегося усилиями международного сообщества в Провансе (Франция), близ Марселя . Задача проекта — демонстрация научно-технологической осуществимости использования термоядерной энергии в промышленных масштабах.

Несмотря на санкции Запада, Россия строго выполняет свои обязательства и продолжает участвовать в реализации проекта ИТЭР, своевременно изготавливая и поставляя на площадку сооружения реактора компоненты будущей установки, развивая научное сотрудничество со всеми заинтересованными странами.