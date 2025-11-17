Истребители НАТО проведут тренировочные полеты над Эстонией, сообщили СМИ

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Истребители НАТО снова проведут тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии с 17 по 23 ноября, в том числе на малых высотах, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

На прошлой неделе ERR сообщало о проведении тренировочных полетов истребителей НАТО в небе над Эстонией с 10 по 16 ноября. До этого они также проводились с 3 по 9 ноября.

"С 17 по 23 ноября истребители союзников вновь проведут серию тренировочных полетов в воздушном пространстве Эстонии, часть из которых пройдет на малых высотах, но не ниже 152 метров", - говорится в публикации.

Отмечается, что во время учений также могут выполняться сверхзвуковые полеты.

Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии осуществляется с 2004 года, когда Литва Латвия и Эстония присоединились к Североатлантическому альянсу. В его рамках страны-союзники оказывают поддержку трем странам Балтии своими самолетами, патрулируя их воздушное пространство. Необходимость создания постоянной миссии обусловлена тем, что ни одна из этих стран не имеет собственных боевых самолетов, которые могли бы выполнять эти задачи.