Эксперт предположил, кого больше всего заинтересует премьера Су-57Э в Дубае

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Ближневосточная премьера истребителя Су-57Э должна привлечь внимание, прежде всего, Индии, заявил РИА Новости директор центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

"Мы должны рассматривать Индию в качестве одной из стран, для которой закупка и последующее лицензионное производство Су-57 Э будет представлять особенный интерес", - сказал Коротченко

Он напомнил, что в российско-индийских отношениях есть практически 60-летний опыт взаимодействия при производстве авиационной техники. Наиболее знаковый проект – лицензионное производство на мощностях индийской корпорации HAL истребителе й Су-30М КИ, которые составляют основу ударного потенциала ВВС Индии. В рамках этого проекта Россия продемонстрировала готовность передачи технологий без каких-либо ограничений.

По мнению директора ЦАМТО , для Индии могла бы представлять интерес поставка первой установочной партии Су-57Э с последующей организацией лицензионного производства этих машин в Индии на заводах корпорации HAL.

"Разумеется, все это будет возможно после подписания соответствующего контракта", - отметил Коротченко.

Эксперт пояснил, что Россия также могла бы предложить Индии локализацию производства средств поражения для истребителей пятого поколения - основного типажа ракет, используемых Су-57Э, в том числе с внутрифюзеляжной подвеской боекомплекта.

"Это даст Индии возможность получить уникальные компетенции и стать одной из мировых держав, способных самостоятельно производить истребители пятого поколения, которые критически важны для обороноспособности страны", - подчеркнул Коротч енко.

Су-57 – российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.