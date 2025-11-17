Рейтинг@Mail.ru
Эксперт предположил, кого больше всего заинтересует премьера Су-57Э в Дубае
16:37 17.11.2025
Эксперт предположил, кого больше всего заинтересует премьера Су-57Э в Дубае
Эксперт предположил, кого больше всего заинтересует премьера Су-57Э в Дубае
Эксперт предположил, кого больше всего заинтересует премьера Су-57Э в Дубае

Коротченко: премьера истребителя Су-57Э должна привлечь внимание Индии

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Ближневосточная премьера истребителя Су-57Э должна привлечь внимание, прежде всего, Индии, заявил РИА Новости директор центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
"Мы должны рассматривать Индию в качестве одной из стран, для которой закупка и последующее лицензионное производство Су-57Э будет представлять особенный интерес", - сказал Коротченко.
Он напомнил, что в российско-индийских отношениях есть практически 60-летний опыт взаимодействия при производстве авиационной техники. Наиболее знаковый проект – лицензионное производство на мощностях индийской корпорации HAL истребителей Су-30МКИ, которые составляют основу ударного потенциала ВВС Индии. В рамках этого проекта Россия продемонстрировала готовность передачи технологий без каких-либо ограничений.
По мнению директора ЦАМТО, для Индии могла бы представлять интерес поставка первой установочной партии Су-57Э с последующей организацией лицензионного производства этих машин в Индии на заводах корпорации HAL.
"Разумеется, все это будет возможно после подписания соответствующего контракта", - отметил Коротченко.
Эксперт пояснил, что Россия также могла бы предложить Индии локализацию производства средств поражения для истребителей пятого поколения - основного типажа ракет, используемых Су-57Э, в том числе с внутрифюзеляжной подвеской боекомплекта.
"Это даст Индии возможность получить уникальные компетенции и стать одной из мировых держав, способных самостоятельно производить истребители пятого поколения, которые критически важны для обороноспособности страны", - подчеркнул Коротченко.
Су-57 – российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.
Dubai Airshow - одна из ведущих мировых выставок в аэрокосмической и оборонной отраслях. Очередной форум проходит с 17 по 21 ноября 2025 года в Дубае, ОАЭ. В рамках мероприятия будут представлены инновации в авиации, космосе и обороне, а также пройдут летные демонстрации и конференции.
