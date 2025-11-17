https://ria.ru/20251117/ispolzovanie-2055439702.html
В Курской области выявили нерациональное использование средств ОМС
Нерациональное использование бюджета и средств обязательного медицинского страхования (ОМС) выявлено в отрасли здравоохранения Курской области, заявил первый...
ТУЛА, 17 ноя – РИА Новости. Нерациональное использование бюджета и средств обязательного медицинского страхования (ОМС) выявлено в отрасли здравоохранения Курской области, заявил первый заместитель губернатора Александр Чепик.
"В отрасли здравоохранения выявлено нерациональное, неэффективное использование средств областного бюджета и средств обязательного медицинского страхования... Понятно, что около 5% денежных средств, которые мы сейчас используем, используем неэффективно, и их необходимо централизовать… Примерный объем экономии в 2026 году составит около 900 миллионов рублей, в 2027 году – 1,1 миллиарда рублей", - сказал Чепик в ходе оперативного совещания правительства Курской области
.
По словам первого замгубернатора, в ходе анализа выявлены случаи закупки расходных материалов одновременно за счет средств регионального бюджета и ОМС на сумму около 100 миллионов рублей. По данным расходам готовятся материалы для передачи в правоохранительные органы.
Также Чепик отметил большое количество административного персонала и нехватку медицинских специалистов. В связи с этим численность администрации будет оптимизирована, сокращение медицинского персонала не планируется.