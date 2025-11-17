Рейтинг@Mail.ru
Иран рассказал о планах встречи по Афганистану с участием России - РИА Новости, 17.11.2025
10:30 17.11.2025 (обновлено: 11:38 17.11.2025)
Иран рассказал о планах встречи по Афганистану с участием России
Иран рассказал о планах встречи по Афганистану с участием России
Иран планирует организовать встречу в середине декабря по афганской тематике в свете напряженности между Кабулом и Исламабадом с участием стран-соседей... РИА Новости, 17.11.2025
Иран рассказал о планах встречи по Афганистану с участием России

Хатибзаде: Иран проведет встречу по Афганистану с участием России в декабре

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 17 ноя – РИА Новости. Иран планирует организовать встречу в середине декабря по афганской тематике в свете напряженности между Кабулом и Исламабадом с участием стран-соседей Афганистана, а также России, заявил РИА Новости замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде.
"Сейчас мы работаем над организацией контактной группы по Афганистану, куда войдут все страны-соседи Афганистана плюс ряд других стран, в том числе Россия и Китай. В повестке дня – весьма важные вопросы и на региональном уровне – каким образом можно помочь Афганистану и поддержать стабильность, используя региональные механизмы", - сказал Хатибзаде.
Афганистан заявил, что завершил "операцию возмездия" против Пакистана
11 октября, 23:28
Афганистан заявил, что завершил "операцию возмездия" против Пакистана
11 октября, 23:28
По его словам, Иран в последние дни предпринял ряд "эффективных шагов" в том, что касается Афганистана и Пакистана.
Иранские власти ранее заявляли о готовности к посредничеству между Кабулом и Исламабадом.
"Встреча пройдет через месяц", - добавил дипломат.
Ситуация между Пакистаном и Афганистаном обострилась после того, как поздно вечером 9 октября ВВС Пакистана нанесли удары по одному из районов Кабула, где, по некоторым данным, уничтожили трёх руководителей пакистанских талибов, а также по рынку в афганской провинции Пактика, разрушив множество торговых строений. После этого министерство обороны Афганистана сообщило о проведении "операции возмездия", а на границе двух стран начались боестолкновения, которые продолжались до 15 октября, когда между Пакистаном и Афганистаном было достигнуто соглашение о временном прекращении огня, после чего стороны начали переговоры об обеспечении мира на границе.
Пакистан и Афганистан после этого провели три раунда переговоров, стремясь снизить эскалацию напряженности. Однако позднее министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о том, что переговоры с Афганистаном находятся в тупике и "нет программы для четвертого раунда переговоров".
Исламабад неоднократно обвинял Кабул в поддержке боевиков организации "Тахрик-е Талибан Пакистан" (ТТП), которые якобы получили убежище на афганской территории, нанося при этом точечные удары по целям в Афганистане с использованием беспилотников. Афганистан заявляет, что ТТП базируется на пакистанской территории, а сам Исламабад имеет секретную договоренность с США об использовании своего воздушного пространства американскими беспилотниками.
Посол Афганистана в Катаре (вместе с Турцией Катар являлся посредником в переговорах между Кабулом и Исламабадом) Мохаммад Сухейль Шахин заявил РИА Новости, что Пакистан требовал от афганской делегации невыполнимого условия по разоружению боевиков ТТП, это стало одной из причин провала переговоров сторон.
Россия готова помочь в урегулировании между Пакистаном и Афганистаном
19 марта, 03:22
Россия готова помочь в урегулировании между Пакистаном и Афганистаном
19 марта, 03:22
 
