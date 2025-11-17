Иран рассказал о планах встречи по Афганистану с участием России

ТЕГЕРАН, 17 ноя – РИА Новости. Иран планирует организовать встречу в середине декабря по афганской тематике в свете напряженности между Кабулом и Исламабадом с участием стран-соседей Афганистана, а также России, заявил РИА Новости замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде.

Пакистан и Афганистан после этого провели три раунда переговоров, стремясь снизить эскалацию напряженности. Однако позднее министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о том, что переговоры с Афганистаном находятся в тупике и "нет программы для четвертого раунда переговоров".