Ипотека для Приморья: льготы, рекорды, новые возможности

Приморский край активно участвует в реализации программы "Дальневосточная ипотека". Благодаря ей свои жилищные условия смогли улучшить 42 647 семей Приморья. Общая сумма выданных кредитов превысила 217,5 миллиарда рублей. Только за девять месяцев 2025 года в крае оформили 6 454 ипотечных займа. Большинство из них — льготные. Их доля составила 71%. Самой популярной программой остается дальневосточная ипотека. На нее пришлось 54% всех выданных кредитов или 3 487 договоров. О том, как развиваются льготные ипотечные программы в Приморье, а вместе с ними жилищные условия и инфраструктура, — в материале РИА Новости.

Квартальные рекорды и рыночные тенденции

Стоит отметить, что третий квартал 2025 года стал рекордным по выдаче ипотеки в Приморье. За эти три месяца было оформлено 2 715 кредитов. Этот показатель на 85% выше, чем в первом квартале. По сравнению со вторым — рост составил 20%.

"На базовых условиях чаще покупают готовое жилье, по итогам девяти месяцев доля таких сделок составила 61%. По льготным программам 81% сделок приходится на строящееся жилье", — рассказала заместитель председателя правительства региона Ольга Иванникова.

Подводя итоги, она отметила важную тенденцию. При сравнении структуры сделок за 2024 и 2025 годы видно, что доля дальневосточной ипотеки выросла на 10%. При этом выбор других программ остается стабильным. Это касается ипотеки на базовых условиях, а также "Семейной" и "IT-ипотеки".

Расширение программ и альтернативные меры поддержки

Программа "Дальневосточная и арктическая ипотека" успешно помогает решать жилищный вопрос жителей Приморья. Уже оформлено более 41,2 тысячи льготных кредитов, и вскоре эта цифра может существенно увеличиться. На Восточном экономическом форуме в 2025 году президент России Владимир Путин поручил расширить действие программы: теперь право на льготную ипотеку получат все работники образования и многодетные семьи, для которых отменят возрастные ограничения.

Дополнительные меры поддержки представил министр экономического развития Приморского края Андрей Блохин на форуме "Урбанвей". Помимо ипотечных программ, в регионе действует система арендного жилья, позволяющая снимать квартиру по цене на 50% ниже рыночной с последующим правом выкупа.

"Мы предоставили арендаторам возможность выкупить квартиру с использованием льготной ипотеки или по уникальной рассрочке под 2% годовых на 10 лет. Например, однокомнатная квартира в нашем арендном фонде обходится в 13-14 тысяч рублей в месяц, а цена выкупа составляет 125 тысяч рублей за квадратный метр при рыночной стоимости аналогичного жилья 230-270 тысяч рублей", — рассказал Блохин.

Стимулирование застройщиков и социальная инфраструктура

Особую роль в развитии жилищного рынка играют приоритетные инвестиционные проекты, которые позволяют застройщикам получать земельные участки без торгов и пользоваться налоговыми льготами. Это стимулирует строительную отрасль и позволяет устанавливать социальные обязательства — передавать 5% построенного жилья муниципалитету для льготных категорий граждан.

Активно развивается и программа создания современных общежитий для молодых специалистов, студентов и работников бюджетной сферы.

"Мы выстроили эффективный механизм государственно-частного партнерства, когда застройщик строит социальные объекты на территории жилых комплексов, а государство компенсирует эти затраты", — добавил министр.

Параллельно реализуется программа строительства современных общежитий для молодых специалистов, студентов и работников бюджетной сферы. Соответствуя всем требованиям комфорта, эти объекты предоставляют гражданам возможность временного проживания с последующей перспективой улучшения жилищных условий.

"Мы активно будем развивать существующие механизмы поддержки. При этом не исключаем разработку новых инструментов, которые позволят сделать жилье еще более доступным для разных категорий граждан Приморья. Эта задача остается одним из наших ключевых приоритетов", — резюмировал Блохин.

Истории заемщиков

Ярким примером того, как программа меняет жизни, стала семья из Владивостока, купившая квартиру в современном жилом комплексе с видом на море. Наталья Рыберт работает тренером-преподавателем в спортивной школе "Старт", а ее супруг Максим — кладовщиком на коммерческом предприятии. Их дочь – студентка.

"О том, что программу льготной ипотеки расширили на педагогов, я узнала от коллег, и сразу решила воспользоваться таким выгодным предложением в 2024 году, поскольку сами мы бы не смогли накопить внушительную сумму для покупки недвижимости, а текущие кредитные программы не подходили нам из-за высокого ежемесячного платежа", — поделилась Рыберт.

Супруги Виктория и Александр Тюрчевы, много лет снимавшие жилье в разных городах и воспитывающие двух дочерей, наконец обрели свой дом в Приморье.

"Теперь имеем комфортную квартиру с видом на море, с отдельными комнатами для каждого члена семьи. Возле нашего дома развитая инфраструктура", — рассказала жительница края.

Для семьи педагогов из города Артема Григория Азаренко и его супруги расширение программы стало решающим фактором. Проработав в Детской школе искусств №2 более 10 лет и восемь лет снимая жилье, они не могли воспользоваться ипотекой из-за возрастного ограничения. Теперь эта преграда устранена.

"У нас оформлен кредит на сумму 5,3 миллиона рублей без учета первоначального взноса, на 20 лет. Купили большую трехкомнатную квартиру в новом строящемся доме", — сообщил участник программы "Дальневосточная ипотека".

Семья Азаренко планирует новоселье этой осенью. По словам главы семьи, такая поддержка — это реальный шанс для педагогов и врачей Дальнего Востока коренным образом улучшить качество жизни.