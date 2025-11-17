Рейтинг@Mail.ru
Установку световой инсталляции "Время Рождества" завершают в "Лужниках" - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
18:44 17.11.2025 (обновлено: 13:44 18.11.2025)
https://ria.ru/20251117/installyatsiya-2055707166.html
Установку световой инсталляции "Время Рождества" завершают в "Лужниках"
Установку световой инсталляции "Время Рождества" завершают в "Лужниках" - РИА Новости, 18.11.2025
Установку световой инсталляции "Время Рождества" завершают в "Лужниках"
Специалисты комплекса городского хозяйства завершают установку световой инсталляции "Время Рождества" в "Лужниках" в Москве, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-17T18:44:00+03:00
2025-11-18T13:44:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901932262_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9d3cd43f1862eabba876b4269f6b4bc0.jpg
https://realty.ria.ru/20251114/sobjanin-2054980578.html
https://ria.ru/20251114/moskva-2054945610.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901932262_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_906124398b88b0f16dbc0e3e5ca30783.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
Установку световой инсталляции "Время Рождества" завершают в "Лужниках"

В Москве в "Лужниках" завершают установку световой инсталляции "Время Рождества"

© РИА Новости / Евгений Филиппов | Перейти в медиабанкВид на спортивный комплекс "Лужники" в Москве
Вид на спортивный комплекс Лужники в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Евгений Филиппов
Перейти в медиабанк
Вид на спортивный комплекс "Лужники" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершают установку световой инсталляции "Время Рождества" в "Лужниках" в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Завершаем установку световой инсталляции "Время Рождества" в "Лужниках". Новогодняя конструкция выполнена в виде триумфальной арки, стоящей на четырёх колоннах. Центральный элемент - действующий часовой механизм. Высота конструкции - 18 метров, ширина - 4 метра, длина - 28 метров", - говорится в сообщении.
Люди гуляют в парке Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Собянин осмотрел ход работ по благоустройству парка "Сокольники"
14 ноября, 13:36
Отмечается, что конструкция состоит из силового каркаса, обвеса и обшивки, центральной и боковых штор, башенок, маятника, часов и других элементов. Часы с действующим часовым механизмом устанавливаются в верхней части каркаса.
"В настоящее время выполняется обшивка всех элементов конструкции, кроме часов, композитом различных цветов и фактур. В оформлении используются светодиодные гирлянда и снежинки разных размеров. Для украшения города выбрали современное энергосберегающее оборудование на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях. Используем уже имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника", - уточняется в сообщении.
Более того, за последние годы в Москве сформирован достаточный запас декоративных элементов, который позволяет обеспечить полноценное украшение. Все световые и декоративные конструкции - многофункциональные, с возможностью многократного использования и изменения их вида.
Работа ГУП Мосводосток по очистке реки - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Более 530 тонн мусора собрали с водной акватории Москвы за лето
14 ноября, 11:28
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала