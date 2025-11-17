Установку световой инсталляции "Время Рождества" завершают в "Лужниках"

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершают установку световой инсталляции "Время Рождества" в "Лужниках" в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Завершаем установку световой инсталляции "Время Рождества" в "Лужниках". Новогодняя конструкция выполнена в виде триумфальной арки, стоящей на четырёх колоннах. Центральный элемент - действующий часовой механизм. Высота конструкции - 18 метров, ширина - 4 метра, длина - 28 метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что конструкция состоит из силового каркаса, обвеса и обшивки, центральной и боковых штор, башенок, маятника, часов и других элементов. Часы с действующим часовым механизмом устанавливаются в верхней части каркаса.

"В настоящее время выполняется обшивка всех элементов конструкции, кроме часов, композитом различных цветов и фактур. В оформлении используются светодиодные гирлянда и снежинки разных размеров. Для украшения города выбрали современное энергосберегающее оборудование на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях. Используем уже имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника", - уточняется в сообщении.