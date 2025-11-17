Индиец потерял 18 родственников в ДТП в Саудовской Аравии

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Тридцатипятилетний гражданин Индии Сайед Рашид потерял 18 родственников, в том числе родителей, в результате ДТП с участием автобуса с паломниками в Саудовской Аравии, сообщает издание Hindustan Times.