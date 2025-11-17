Рейтинг@Mail.ru
Индиец потерял 18 родственников в ДТП в Саудовской Аравии - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:46 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/indiya-2055573267.html
Индиец потерял 18 родственников в ДТП в Саудовской Аравии
Индиец потерял 18 родственников в ДТП в Саудовской Аравии - РИА Новости, 17.11.2025
Индиец потерял 18 родственников в ДТП в Саудовской Аравии
Тридцатипятилетний гражданин Индии Сайед Рашид потерял 18 родственников, в том числе родителей, в результате ДТП с участием автобуса с паломниками в Саудовской... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T20:46:00+03:00
2025-11-17T20:46:00+03:00
в мире
саудовская аравия
индия
медина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155858/31/1558583159_0:121:3072:1849_1920x0_80_0_0_dcaf10351a23f365f6e5adab3024eafd.jpg
https://ria.ru/20251116/dtp-2055262734.html
саудовская аравия
индия
медина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155858/31/1558583159_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_d4a3d7c7603ae8ff668d2947245f9e5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, саудовская аравия, индия, медина
В мире, Саудовская Аравия, Индия, Медина
Индиец потерял 18 родственников в ДТП в Саудовской Аравии

Гражданин Индии потерял в ДТП вблизи Медины сразу 18 родственников

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПаломники во время хаджа в Мекке
Паломники во время хаджа в Мекке - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Паломники во время хаджа в Мекке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Тридцатипятилетний гражданин Индии Сайед Рашид потерял 18 родственников, в том числе родителей, в результате ДТП с участием автобуса с паломниками в Саудовской Аравии, сообщает издание Hindustan Times.
Правительство индийского штата Телангана ранее сообщало, что по меньшей мере 42 человека погибли в результате крупной аварии автобуса с паломниками в Саудовской Аравии в понедельник.
"Он попрощался с ними всего несколько дней назад, когда они отправлялись в Саудовскую Аравию. Он и не подозревал, что больше никогда не увидит их. Это стало огромной утратой для 35-летнего Сайеда Рашида, который потерял 18 членов своей семьи в страшной аварии, произошедшей вблизи Медины в Саудовской Аравии", - говорится в материале издания.
По данным Hindustan Times, среди погибших были и родители мужчины.
ДТП в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Красногвардейском районе Белгородской области - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
В ДТП в Белгородской области погибли два человека
16 ноября, 09:26
 
В миреСаудовская АравияИндияМедина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала