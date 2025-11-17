Индиец потерял 18 родственников в ДТП в Саудовской Аравии

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Тридцатипятилетний гражданин Индии Сайед Рашид потерял 18 родственников, в том числе родителей, в результате ДТП с участием автобуса с паломниками в Саудовской Аравии, сообщает издание Hindustan Times.
Правительство индийского штата Телангана ранее сообщало, что по меньшей мере 42 человека погибли в результате крупной аварии автобуса с паломниками в Саудовской Аравии в понедельник.
"Он попрощался с ними всего несколько дней назад, когда они отправлялись в Саудовскую Аравию. Он и не подозревал, что больше никогда не увидит их. Это стало огромной утратой для 35-летнего Сайеда Рашида, который потерял 18 членов своей семьи в страшной аварии, произошедшей вблизи Медины в Саудовской Аравии", - говорится в материале издания.
По данным Hindustan Times, среди погибших были и родители мужчины.
