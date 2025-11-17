В индийском МИД рассказали о подготовке к саммиту Путина и Моди

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Россия и Индия обсуждают несколько двусторонних соглашений к встрече президента Владимира Путина и премьер-министра Нарендры Моди, заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар.

"Мы готовимся к визиту президента Владимира Путина на ежегодный саммит. И сейчас обсуждается ряд двусторонних соглашений и проектов в различных сферах", — сказал он на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым

Путин планирует посетить Индию в следующем месяце. Лавров во время встречи подтвердил, что саммит пройдет через три недели в Нью-Дели. Индийские СМИ сообщали, что он может состояться 5-6 декабря.

ШОС . С Лавровым он собирался обсудить конфликты на Джайшанкар прибыл в Москву для участия в заседании Совета глав правительств. С Лавровым он собирался обсудить конфликты на Украине , Ближнем Востоке и в Афганистане

Российский министр, в свою очередь, назвал отношения с Индией важнейшим приоритетом во внешней политике. Сейчас, по его словам, страны особо сосредоточены на создании благоприятных условий для работы экономических операторов на рынках друг друга.