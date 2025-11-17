Рейтинг@Mail.ru
В индийском МИД рассказали о подготовке к саммиту Путина и Моди
19:03 17.11.2025 (обновлено: 19:51 17.11.2025)
В индийском МИД рассказали о подготовке к саммиту Путина и Моди
в мире
россия
индия
ближний восток
владимир путин
сергей лавров
субраманиам джайшанкар
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
индия
ближний восток
украина
афганистан
нью-дели
сектор газа
палестина
В мире, Россия, Индия, Ближний Восток, Владимир Путин, Сергей Лавров, Субраманиам Джайшанкар, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина, Афганистан, Нью-Дели, ШОС, Сектор Газа, Палестина
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Россия и Индия обсуждают несколько двусторонних соглашений к встрече президента Владимира Путина и премьер-министра Нарендры Моди, заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар.
"Мы готовимся к визиту президента Владимира Путина на ежегодный саммит. И сейчас обсуждается ряд двусторонних соглашений и проектов в различных сферах", — сказал он на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Здание посольства Индии в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Межгосударственные отношения России и Индии
31 августа, 19:26
Путин планирует посетить Индию в следующем месяце. Лавров во время встречи подтвердил, что саммит пройдет через три недели в Нью-Дели. Индийские СМИ сообщали, что он может состояться 5-6 декабря.
Джайшанкар прибыл в Москву для участия в заседании Совета глав правительств ШОС. С Лавровым он собирался обсудить конфликты на Украине, Ближнем Востоке и в Афганистане.
Российский министр, в свою очередь, назвал отношения с Индией важнейшим приоритетом во внешней политике. Сейчас, по его словам, страны особо сосредоточены на создании благоприятных условий для работы экономических операторов на рынках друг друга.
Он отметил совместные достижения и хорошие перспективы взаимодействия в сферах энергетики, промышленности, сельского хозяйства, военного и военно-технического сотрудничества, а также научно-технических и культурных связей. Одними из самых многообещающих проектов он назвал международный транспортный коридор "Север — Юг" и Северный морской путь.
Флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Россия и Индия могут сотрудничать в области беспилотников, заявил Груздев
15 ноября, 09:47
 
