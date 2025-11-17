В индийском МИД рассказали о подготовке к саммиту Путина и Моди

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Россия и Индия обсуждают несколько двусторонних соглашений к встрече президента Владимира Путина и премьер-министра Нарендры Моди, заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар.
"Мы готовимся к визиту президента Владимира Путина на ежегодный саммит. И сейчас обсуждается ряд двусторонних соглашений и проектов в различных сферах", — сказал он на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Путин планирует посетить Индию в следующем месяце. Лавров во время встречи подтвердил, что саммит пройдет через три недели в Нью-Дели. Индийские СМИ сообщали, что он может состояться 5-6 декабря.
Джайшанкар прибыл в Москву для участия в заседании Совета глав правительств ШОС. С Лавровым он собирался обсудить конфликты на Украине, Ближнем Востоке и в Афганистане.
Российский министр, в свою очередь, назвал отношения с Индией важнейшим приоритетом во внешней политике. Сейчас, по его словам, страны особо сосредоточены на создании благоприятных условий для работы экономических операторов на рынках друг друга.
Он отметил совместные достижения и хорошие перспективы взаимодействия в сферах энергетики, промышленности, сельского хозяйства, военного и военно-технического сотрудничества, а также научно-технических и культурных связей. Одними из самых многообещающих проектов он назвал международный транспортный коридор "Север — Юг" и Северный морской путь.