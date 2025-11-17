Рейтинг@Mail.ru
13:31 17.11.2025
Сбер и AIRI представят на AI Journey финансового аналитика будущего
Сбер и AIRI представят на AI Journey финансового аналитика будущего
Сбер и AIRI представят на AI Journey финансового аналитика будущего

© iStock.com / champpixsМужчина работает за ноутбуком с использованием искусственного интеллекта
Мужчина работает за ноутбуком с использованием искусственного интеллекта
© iStock.com / champpixs
Мужчина работает за ноутбуком с использованием искусственного интеллекта. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Сбер и Институт искусственного интеллекта AIRI представят на международной конференции AI Journey ("Путешествие в мир искусственного интеллекта") прототип мультиагентной системы "AI финансовый аналитик" (AIFA), способной оперативно анализировать массивы отчетности по МСФО, сообщает банк.
Система AIFA на базе ИИ-помощника ГигаЧат и технологии оптического распознавания текста распознает PDF-документы финансовой отчетности по МСФО (международным стандартам финансовой отчетности) и извлекает из них до 77 видов финансовых показателей. Затем алгоритм анализирует причины изменений показателей, оценивает их динамику и самостоятельно готовит аналитическое заключение.
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
"Сбер" одобрил в 2025 году 60% кредитов для застройщиков жилья с помощью ИИ
17 октября, 15:23
17 октября, 15:23
Работу в такой сложной области, как финансы, обеспечивают цепочки рассуждений от экспертов Российской экономической школы и аналитической команды Сбера SberCIB Investment Research, которые воспроизводят ход мысли аналитика и позволяют агенту выполнять сложные логические выкладки. Интерфейс для доступа к прототипу реализован на поверхности российского онлайн-сервиса поставки данных по российской и мировой экономике Data Tracker.
Планируется, что в 2026 году система сможет учитывать новостной фон из интернета и специфику конкретных отраслей. Алгоритм также научится работать с другими системами отчетности (РПБУ и US GAAP). Увеличится количество отслеживаемых показателей, скорость ответа, качество извлечения и анализа данных, отметили в Сбере.
"Финансовая отчетность по МСФО может достигать 100 страниц — это структурированное представление финансовых результатов и положения компании в виде таблиц и текста. Профессиональный аналитик тратит на такой документ до 4-6 часов — AIFA делает то же самое за минуты, что кардинально меняет аналитическую работу с большими массивами финансовой информации. Качество работы прототипа уже достигло 89%, и с помощью дальнейшего обучения модели мы планируем улучшить этот показатель. Проект наглядно показывает, как передовые AI-технологии создают ценность для бизнеса, экономят время и помогают быстрее принимать взвешенные решения", - приводится в сообщении комментарий заместителя председателя правления Сбербанка Тараса Скворцова.
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
"Сбер" зафиксировал рост вовлечения детей и подростков в мошенничество
16 ноября, 00:22
16 ноября, 00:22
 
