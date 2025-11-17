Сбер и AIRI представят на AI Journey финансового аналитика будущего

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Сбер и Институт искусственного интеллекта AIRI представят на международной конференции AI Journey ("Путешествие в мир искусственного интеллекта") прототип мультиагентной системы "AI финансовый аналитик" (AIFA), способной оперативно анализировать массивы отчетности по МСФО, сообщает банк.

Система AIFA на базе ИИ-помощника ГигаЧат и технологии оптического распознавания текста распознает PDF-документы финансовой отчетности по МСФО (международным стандартам финансовой отчетности) и извлекает из них до 77 видов финансовых показателей. Затем алгоритм анализирует причины изменений показателей, оценивает их динамику и самостоятельно готовит аналитическое заключение.

Работу в такой сложной области, как финансы, обеспечивают цепочки рассуждений от экспертов Российской экономической школы и аналитической команды Сбера SberCIB Investment Research, которые воспроизводят ход мысли аналитика и позволяют агенту выполнять сложные логические выкладки. Интерфейс для доступа к прототипу реализован на поверхности российского онлайн-сервиса поставки данных по российской и мировой экономике Data Tracker.

Планируется, что в 2026 году система сможет учитывать новостной фон из интернета и специфику конкретных отраслей. Алгоритм также научится работать с другими системами отчетности (РПБУ и US GAAP). Увеличится количество отслеживаемых показателей, скорость ответа, качество извлечения и анализа данных, отметили в Сбере.