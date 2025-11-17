В Хакасии погиб ребенок, провалившись под лед

КРАСНОЯРСК, 17 ноя – РИА Новости. Четырехлетний ребенок утонул в реке Тесь в Хакасии, мальчик провалился под неокрепший лед, когда решил пойти к дедушке, сообщает региональный главк СК РФ.

По данным ведомства, трагедия произошла днем 16 ноября в селе Боград Боградского района. Четырехлетний мальчик находился под присмотром своего отца и дедушки.

"В какой-то момент во время прогулки ребенок направился к дедушке, который пас скот на территории домовладения и вышел на улицу. Оставшись без присмотра, ребенок проследовал в сторону водоема (реки Тесь, протекающей в окрестностях Боградского района – ред.), вышел на неокрепший лед и провалился в воду", - говорится в сообщении.