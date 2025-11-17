Рейтинг@Mail.ru
В Хакасии погиб ребенок, провалившись под лед - РИА Новости, 17.11.2025
11:33 17.11.2025
В Хакасии погиб ребенок, провалившись под лед
В Хакасии погиб ребенок, провалившись под лед
Четырехлетний ребенок утонул в реке Тесь в Хакасии, мальчик провалился под неокрепший лед, когда решил пойти к дедушке, сообщает региональный главк СК РФ. РИА Новости, 17.11.2025
В Хакасии погиб ребенок, провалившись под лед

Четырехлетний ребенок провалился под неокрепший лед и погиб в Хакасии

КРАСНОЯРСК, 17 ноя – РИА Новости. Четырехлетний ребенок утонул в реке Тесь в Хакасии, мальчик провалился под неокрепший лед, когда решил пойти к дедушке, сообщает региональный главк СК РФ.
По данным ведомства, трагедия произошла днем 16 ноября в селе Боград Боградского района. Четырехлетний мальчик находился под присмотром своего отца и дедушки.
"В какой-то момент во время прогулки ребенок направился к дедушке, который пас скот на территории домовладения и вышел на улицу. Оставшись без присмотра, ребенок проследовал в сторону водоема (реки Тесь, протекающей в окрестностях Боградского района – ред.), вышел на неокрепший лед и провалился в воду", - говорится в сообщении.
Тело мальчика без признаков жизни нашли в реке его отец и дедушка. Следственными органами возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ).
Региональный главк СК РФ уточняет, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти ребенка.
ПроисшествияРоссияРеспублика ХакасияСледственный комитет России (СК РФ)Крушение вертолета в Дагестане
 
 
