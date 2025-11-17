https://ria.ru/20251117/hakasija-2055413770.html
В Хакасии погиб ребенок, провалившись под лед
В Хакасии погиб ребенок, провалившись под лед - РИА Новости, 17.11.2025
В Хакасии погиб ребенок, провалившись под лед
Четырехлетний ребенок утонул в реке Тесь в Хакасии, мальчик провалился под неокрепший лед, когда решил пойти к дедушке, сообщает региональный главк СК РФ. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T11:33:00+03:00
2025-11-17T11:33:00+03:00
2025-11-17T11:33:00+03:00
происшествия
россия
республика хакасия
следственный комитет россии (ск рф)
крушение вертолета в дагестане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
https://ria.ru/20250319/moskva-2005884600.html
россия
республика хакасия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф), крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Россия, Республика Хакасия, Следственный комитет России (СК РФ), Крушение вертолета в Дагестане
В Хакасии погиб ребенок, провалившись под лед
Четырехлетний ребенок провалился под неокрепший лед и погиб в Хакасии
КРАСНОЯРСК, 17 ноя – РИА Новости. Четырехлетний ребенок утонул в реке Тесь в Хакасии, мальчик провалился под неокрепший лед, когда решил пойти к дедушке, сообщает региональный главк СК РФ.
По данным ведомства, трагедия произошла днем 16 ноября в селе Боград Боградского района. Четырехлетний мальчик находился под присмотром своего отца и дедушки.
"В какой-то момент во время прогулки ребенок направился к дедушке, который пас скот на территории домовладения и вышел на улицу. Оставшись без присмотра, ребенок проследовал в сторону водоема (реки Тесь, протекающей в окрестностях Боградского района – ред.), вышел на неокрепший лед и провалился в воду", - говорится в сообщении.
Тело мальчика без признаков жизни нашли в реке его отец и дедушка. Следственными органами возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ
).
Региональный главк СК
РФ уточняет, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти ребенка.