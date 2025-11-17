Рейтинг@Mail.ru
Находящимся за рубежом гражданам Грузии хотят запретить голосовать - РИА Новости, 17.11.2025
12:37 17.11.2025
Находящимся за рубежом гражданам Грузии хотят запретить голосовать
Находящимся за рубежом гражданам Грузии будет запрещено голосовать на национальных выборах, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили. РИА Новости, 17.11.2025
в мире
грузия
ирландия
мальта
грузия
ирландия
мальта
в мире, грузия, ирландия, мальта
В мире, Грузия, Ирландия, Мальта
ТБИЛИСИ, 17 ноя - РИА Новости. Находящимся за рубежом гражданам Грузии будет запрещено голосовать на национальных выборах, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.
"Еще раз подчеркну, что в избирательном праве граждан за рубежом ничего не меняется. Как и прежде, каждый гражданин Грузии будет иметь полное право и возможность голосовать на выборах. Единственное условие - приехать в Грузию раз в четыре года и голосовать в Грузии", - сказал Папуашвили на брифинге.
По его словам, власти считают, что существуют особые риски для граждан-нерезидентов, которые находятся под влиянием иностранной юрисдикции и политической среды, в которой государство не в состоянии предотвратить вмешательство.
"Человек получает информацию о политической или экономической обстановке и общественных потребностях в стране из двух источников - одним из них являются СМИ, из которых человек получает информацию отфильтрованную, с соответствующей интерпретацией редакционной политики, и т.д. и нефильтрованную информацию, которую человек получает лично, взаимодействуя с обществом или государством. В эпоху дезинформации и ложных сообщений информация из этих двух источников может быть радикально противоположна. Это обстоятельство увеличивает риск того, что физически отстраненный гражданин сделает неосведомленный выбор", - заявил Папуашвили.
Спикер добавил, что, установление правил голосования на территории Грузии обеспечивает более адекватный, осознанный выбор. По его словам, данная модель полностью соответствует международным стандартам и действует в таких странах, как Ирландия, Мальта, Израиль, Армения.
В миреГрузияИрландияМальта
 
 
