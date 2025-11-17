Находящимся за рубежом гражданам Грузии хотят запретить голосовать

По его словам, власти считают, что существуют особые риски для граждан-нерезидентов, которые находятся под влиянием иностранной юрисдикции и политической среды, в которой государство не в состоянии предотвратить вмешательство.

"Человек получает информацию о политической или экономической обстановке и общественных потребностях в стране из двух источников - одним из них являются СМИ, из которых человек получает информацию отфильтрованную, с соответствующей интерпретацией редакционной политики, и т.д. и нефильтрованную информацию, которую человек получает лично, взаимодействуя с обществом или государством. В эпоху дезинформации и ложных сообщений информация из этих двух источников может быть радикально противоположна. Это обстоятельство увеличивает риск того, что физически отстраненный гражданин сделает неосведомленный выбор", - заявил Папуашвили.