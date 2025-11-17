Рейтинг@Mail.ru
12:13 17.11.2025
Грузия упразднила временную администрацию Южной Осетии
Грузия упразднила временную администрацию Южной Осетии
© РИА Новости / Николай ПротопоповСтолица Южной Осетии город Цхинвал
Столица Южной Осетии город Цхинвал - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Николай Протопопов
Столица Южной Осетии город Цхинвал. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 17 ноя - РИА Новости. Власти Грузии решили упразднить временную администрацию Южной Осетии, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.
Структура, о которой идет речь. была создана в годы правления Михаила Саакашвили и после 2008 года существовала за пределами республики.
"По согласованию с правительством мы приняли решение упразднить администрацию административно-территориальной единицы, созданной на территории бывшего автономного округа Южная Осетия",- заявил Папуашвили на брифинге.
После распада СССР и вооруженного конфликта с Грузией Южная Осетия с 1992 года существовала как непризнанная республика, контролировавшая лишь часть заявленной территории. Значительная часть Южной Осетии - в частности, почти весь Ленингорский район и ряд сел к северу от Цхинвала - продолжали оставаться под властью Тбилиси. В 2006 году для ряда этих населенных пунктов была создана так называемая временная администрация Южной Осетии, которую Грузия рассматривала как альтернативную властную структуру.
Восьмого августа 2008 года грузинские войска атаковали Южную Осетию, многие жители которой уже имели гражданство России. В ответ Москва была вынуждена провести военную операцию, по итогам которой грузинские военные спустя пять дней были вытеснены из республики. Двадцать шестого августа 2008 года РФ признала суверенитет Южной Осетии, а также другой бывшей грузинской автономии - Абхазии, российскому примеру последовали Никарагуа, Венесуэла, ряд других государств. Россия не раз заявляла, что признание двух закавказских республик отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Со своей стороны, Грузия продолжает считать Южную Осетию и Абхазию частью своей территории.
