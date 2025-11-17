Рейтинг@Mail.ru
Российские военные отразили пять атак ВСУ в районе Красноармейска - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:26 17.11.2025 (обновлено: 12:59 17.11.2025)
https://ria.ru/20251117/grishino-2055426304.html
Российские военные отразили пять атак ВСУ в районе Красноармейска
Российские военные отразили пять атак ВСУ в районе Красноармейска - РИА Новости, 17.11.2025
Российские военные отразили пять атак ВСУ в районе Красноармейска
Бойцы группировки "Центр" отразили пять атак украинских войск в районе Красноармейска, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T12:26:00+03:00
2025-11-17T12:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047912165_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_1926c1804a1b9db5d5d0fefd4f0a2730.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение украинского десанта, пытавшегося деблокировать окруженные в Красноармейске части ВСУ
Минобороны показало кадры уничтожения украинского десанта, пытавшегося деблокировать окруженные в Красноармейске части ВСУ.
2025-11-17T12:26
true
PT1M41S
Пленный ВСУ Александр Самодай рассказал о бесчеловечном отношении бывших командиров
Пленный военнослужащий ВСУ: «Связи нет. Воды, еды – нет, БК тоже нет» Украинский военнослужащий Александр Самодай, взятый в плен бойцами группировки войск «Центр», рассказал, что в течение полутора месяцев прятался с сослуживцами в квартире в Красноармейске. Военнопленный ВСУ Александр Самодай рассказал, что его бывшие командиры бесчеловечно относились к своим подчиненным
2025-11-17T12:26
true
PT7M51S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047912165_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_3f26f4bfe2ac9574849f8a071c146231.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, красноармейск, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные отразили пять атак ВСУ в районе Красноармейска

Минобороны: ВС России отразили 5 атак ВСУ из Гришино у Красноармейска

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" в зоне СВО
Боевая работа расчета самоходной пушки 2С5 Гиацинт-С в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Бойцы группировки "Центр" отразили пять атак украинских войск в районе Красноармейска, сообщили в Минобороны.
"Отражены пять атак подразделений 425-го штурмового полка "Скала" и 32-й механизированной бригады ВСУ из района Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки. Уничтожено до 25 украинских военнослужащих и боевая бронированная машина", — говорится в сводке.
В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии уничтожают заблокированные формирования противника в Центральном микрорайоне, западной части микрорайона Горняк и на территории западной промзоны. Продолжается зачистка от украинских боевиков населенного пункта Ровное, отметили в министерстве.
В Димитрове подразделения 51-й армии продолжают наступление в микрорайоне Восточный и южной части города. Штурмовые группы 5-й мотострелковой бригады ведут успешные бои у микрорайона Западный. Освобождено более 30 зданий, уточнили в ведомстве.

Красноармейск и Димитров составляют городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Этот город был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.

За сутки ВСУ потеряли на этом участке фронта до 290 боевиков, три ББМ, четыре пикапа и орудие полевой артиллерии, отметили в Минобороны.
К концу октября группировка "Центр" взяла в кольцо украинские войска в районе Красноармейска и Димитрова. Российская армия регулярно пресекает попытки деблокировать подразделения противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКрасноармейскВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала