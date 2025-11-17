Российские военные отразили пять атак ВСУ в районе Красноармейска

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Бойцы группировки "Центр" отразили пять атак украинских войск в районе Красноармейска, сообщили в Минобороны.
"Отражены пять атак подразделений 425-го штурмового полка "Скала" и 32-й механизированной бригады ВСУ из района Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки. Уничтожено до 25 украинских военнослужащих и боевая бронированная машина", — говорится в сводке.
В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии уничтожают заблокированные формирования противника в Центральном микрорайоне, западной части микрорайона Горняк и на территории западной промзоны. Продолжается зачистка от украинских боевиков населенного пункта Ровное, отметили в министерстве.
В Димитрове подразделения 51-й армии продолжают наступление в микрорайоне Восточный и южной части города. Штурмовые группы 5-й мотострелковой бригады ведут успешные бои у микрорайона Западный. Освобождено более 30 зданий, уточнили в ведомстве.
Красноармейск и Димитров составляют городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Этот город был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.
За сутки ВСУ потеряли на этом участке фронта до 290 боевиков, три ББМ, четыре пикапа и орудие полевой артиллерии, отметили в Минобороны.
К концу октября группировка "Центр" взяла в кольцо украинские войска в районе Красноармейска и Димитрова. Российская армия регулярно пресекает попытки деблокировать подразделения противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18