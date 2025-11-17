Более 4,1 миллиона человек уже привились от гриппа в Подмосковье

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Более 4,1 миллиона человек сделали прививку от гриппа в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин рассказал, что кампания по вакцинации от гриппа подходит к завершению. Не успевшие вакцинироваться еще могут это сделать.

"Используемая вакцина надежно защищает от всех штаммов гриппа, циркулирующих на данный момент в регионе. Прививку от гриппа в Подмосковье сделали уже более 4,1 миллиона человек", — приводит пресс-служба слова Забелина.

Жители Московской области могут бесплатно защитить себя от гриппа и его осложнений, пройдя вакцинацию. Сделать это можно в поликлинике по месту прикрепления, мобильном комплексе, вакцинация детей также проводится в школах и детских садах.