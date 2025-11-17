https://ria.ru/20251117/gripp-2055531594.html
Более 4,1 миллиона человек уже привились от гриппа в Подмосковье
Более 4,1 миллиона человек уже привились от гриппа в Подмосковье - РИА Новости, 17.11.2025
Более 4,1 миллиона человек уже привились от гриппа в Подмосковье
Более 4,1 миллиона человек сделали прививку от гриппа в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. РИА Новости, 17.11.2025
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Более 4,1 миллиона человек сделали прививку от гриппа в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин рассказал, что кампания по вакцинации от гриппа подходит к завершению. Не успевшие вакцинироваться еще могут это сделать.
"Используемая вакцина надежно защищает от всех штаммов гриппа, циркулирующих на данный момент в регионе. Прививку от гриппа в Подмосковье сделали уже более 4,1 миллиона человек", — приводит пресс-служба слова Забелина.
Жители Московской области могут бесплатно защитить себя от гриппа и его осложнений, пройдя вакцинацию. Сделать это можно в поликлинике по месту прикрепления, мобильном комплексе, вакцинация детей также проводится в школах и детских садах.
Перед вакцинацией врач проведет осмотр и направит на прививку. Записаться на прием можно через портал Госуслуг, по единому телефону 122 или с помощью чат-бота в телеграм. Для жителей Подмосковья старше 18 лет доступна вакцинация не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах. Актуальный график их работы размещается на официальном сайте министерства здравоохранения региона.