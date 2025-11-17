Рейтинг@Mail.ru
Более 4,1 миллиона человек уже привились от гриппа в Подмосковье - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
17:29 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/gripp-2055531594.html
Более 4,1 миллиона человек уже привились от гриппа в Подмосковье
Более 4,1 миллиона человек уже привились от гриппа в Подмосковье - РИА Новости, 17.11.2025
Более 4,1 миллиона человек уже привились от гриппа в Подмосковье
Более 4,1 миллиона человек сделали прививку от гриппа в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T17:29:00+03:00
2025-11-17T17:29:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576865791_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_078c58c3e3b5f0ffb5249368ad45017a.jpg
https://ria.ru/20251117/kamery--2055487017.html
https://ria.ru/20251117/nedvizhimost-2055456533.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576865791_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_aeaa6ba034f84cc2cbf61dd838d54563.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), здоровье - общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество
Более 4,1 миллиона человек уже привились от гриппа в Подмосковье

Количество привившихся от гриппа в Подмосковье превысило 4,1 миллиона человек

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМедик держит шприц с вакциной
Медик держит шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Медик держит шприц с вакциной. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Более 4,1 миллиона человек сделали прививку от гриппа в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин рассказал, что кампания по вакцинации от гриппа подходит к завершению. Не успевшие вакцинироваться еще могут это сделать.
Установка камер видеофиксации над дорогой в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В Подмосковье установят 300 камер на дорогах в 2026 году
Вчера, 15:19
"Используемая вакцина надежно защищает от всех штаммов гриппа, циркулирующих на данный момент в регионе. Прививку от гриппа в Подмосковье сделали уже более 4,1 миллиона человек", — приводит пресс-служба слова Забелина.
Жители Московской области могут бесплатно защитить себя от гриппа и его осложнений, пройдя вакцинацию. Сделать это можно в поликлинике по месту прикрепления, мобильном комплексе, вакцинация детей также проводится в школах и детских садах.
Перед вакцинацией врач проведет осмотр и направит на прививку. Записаться на прием можно через портал Госуслуг, по единому телефону 122 или с помощью чат-бота в телеграм. Для жителей Подмосковья старше 18 лет доступна вакцинация не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах. Актуальный график их работы размещается на официальном сайте министерства здравоохранения региона.
Девушка подписывает документы - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Доходы Подмосковья от сделок с недвижимостью составили 23 миллиарда рублей
Вчера, 13:41
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Здоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала